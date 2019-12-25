BMW’nin en pahalı modeli olan M8 Gran Coupe First Edition’ı daha yakından tanımak istiyorsanız bu videoya bir göz atın. Bu araç, fiyatının hakkını ise hakkıyla veriyor.

BMW’nin en yeni modelleri arasında yer alan 8 serisi Gran Coupe, BMW’nin pahalı modellerinden birisi, hatta 840i versiyonu firmanın katalogundaki en pahalı otomobil idi. Bir de aracın M8 Competition Gran Coupe versiyonu bulunuyor. Bu versiyonun fiyatı ise iki katıydı. Şimdi aracın daha da pahalı olan ve yalnızca 8 adet üretilen “First Edition”ı bulunuyor.

Aşağıda yer alan videoda da bu 8 otomobilden biri gözüküyor. Aracın “Aurora Diamond Green Metallic” adı verilen metalik yeşil bir tondaki otomobil oldukça göz alıcı.

Yarış otomobillerine saygı duruşu

Bu modelde yeşil otomobilin hatlarını sarı çizgiler süslüyor. Bu da geçmişteki yarış otomobillerine bir saygı duruşu olarak göze çarpıyor. Aracın çeşitli yerlerinde 8 adet özel üretimden biri olduğunu belirten yazılar bulunuyor. Araçtaki her şey özel olarak hazırlanmış durumda, paspaslara kadar.

M8 Gran Coupe’un standart versiyonu, 2020 yılında mart ayında başlayacak. Üretilen 8 özel araç ise Almanya, ABD, İsviçre, Belçika, İngiltere, Rusya, Japonya ve Katar'a gönderilecek. Araçların alıcıları ise şu anda bilinmiyor. 840i Gran Coupe’nin ABD fiyatı 80 bin dolar civarında. Görüntülerdeki lüks aracın ise 230 bin dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olması gerekiyor.