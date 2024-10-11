BMW'nin büyük beğeni kazanan Skytop konsepti üretime girecek. BMW daha üretime başlamadan tüm araçların satışını gerçekleştirdi.

Son yıllarda sık sık özel üretim otomobiller üreten BMW, ilk olarak 2022 yılında M4 temeli üzerine ürettiği 50 adet "Batmobil" ile dikkatleri çekmişti. Sonrasında da Z4 M40i Roadster üzerine inşa edilen Clownshoe ile karşımıza çıkmış ancak bu modeli üretime sokmamıştı. Targa tavanlı 8 serisi ise üretime girecek.

Alman otomotiv devinin Skytop ismini verdiği bu modeli de tıpkı Batmobil gibi sadece 50 adet üretilecek. Fiyatı bilinmeyen modelin fiyatının 500 bin euro (18,8 milyon TL) olduğu konuşuluyor. Öte yandan 500 bin euroya bu otomobilden bir tane almak istiyorsanız da mümkün değil zira BMW bütün otomobilleri sattı.

Targa tavanla geliyor

Dört tekerlekten çekiş ve sekiz ileri otomatik şanzımana sahip olan Skytop, 625 beygir gücünde çift turbolu ve 4.4 litrelik bir V8 motorla gelecek. 100 kilometre hıza 3,3 saniyede ulaşan otomobil, bu anlamda standart model ile benzer bir özelliğe sahip.

M8 Cabrio'da yer alan elektrikli, açılıp kapanan bir kumaş tavan ile geliyordu. Skytop ise manuel olarak çıkarılması gereken, çift panelli bir targa tavanla geliyor. Bu paneller sentetik deri ile kaplı olarak gelecek, yani aracı yağmurdan korumak için garajda muhafaza etmek ya da alternatif bir yöntem bulmak gerekecek. Paneller için arajın bagaj kısmında özel bir bölüm de bulunacak.