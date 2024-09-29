Mercedes’in İkonik Amblemlerini Üreten Türk Firması İle Tanışın: Mercedes, Porsche ve BMW Gibi Markalara Üretim Yapan Şahin Metal’in Azim ve Kararlılıkla Dolu Öyküsü

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Ülkemizdeki birçok büyük şirket başarılı şirket dünyaca tanınmış büyük markalarla iş yapıyor. Peki Mercedes’in ikonik amblemleri bir Türk şirketinin elinden çıkıyor desek? Bu içerikte, Mercedes ve Porsche gibi büyük markalarla önemli işler yapan Şahin Metal’in hikâyesini anlatacağız.

Şahin Metal, 1955 yılında Kosova’da dünyaya gelen Adnan Şahin önderliğinde, büyük bir azim ve kararlılıkla kuruluyor.

Kariyerine kalıpçılık ile başlayan Adnan Şahin, sektöre abisi sayesinde adım atıyor ve küçük bir adımla girdiği bu sektörde büyük bir başarı hikâyesine doğru yürüyor.

Bir süre sonra bu sektörde kariyer yapmaya karar veriyor ve üniversiteye gitmek yerine sektörde kendini geliştirmeyi tercih ediyor.

Adnan şahin

Babası ayakkabı tamircisi olan Şahin, lise eğitimi sırasında yaz tatillerinde abisinin yanında çalışarak kalıpçılık sektörüne adım atıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazanmış olsa da sektörde iyi kazanması sebebiyle çalışmaya devam etmeyi seçiyor.

1979 yılındaysa, borçlarla dolu bir başlangıç yaparak sadece iki makineye sahip olan ilk atölyesini açıyor.

Ancak işini büyütmeye kararlı olan Şahin, başarıları için risk alarak babasının ayakkabı tamirciliği yaparak satın aldığı evi satarak işini büyütmeyi tercih ediyor.

Bu cesur karar, onun kalıpçılık sektöründe bir adım öne geçmesine yardımcı oluyor ve Şahin’in kurduğu atölye başarıya ulaşarak büyümeye başlıyor.

2000’li yıllara gelindiğindeyse Şahin, işini genişleterek döküm işine de giriyor.

Şahin Metal

Hem kalıp hem de döküm işinde artık adını duyurmuş bir firma olmayı başaran Şahin Metal’in başarıları burada da bitmiyor.

Zaman içerisinde Mercedes başta olmak üzere dünya devlerine parça üretmeye başlıyor.

Örneğin, Mercedes’in ikonik yıldızlı amblemi, tam 30 yıl boyunca Türkiye’den çıkıp Mercedes’in araçlarına takılıyor.

Buna ek olarak, Mercedes, Porsche, BMW, Volkswagen gibi ünlü markaların Amerika ve Avrupa’daki fabrikalarına da onlarca farklı parça ürettiği biliniyor.

Tabii bu başarı kolay gelmediği de belirtilmeli.

Şu anda yaklaşık 300 kişiyi istihdam eden ve 19 farklı ülkeye ihracat yapan Şahin Metal’in yıllar boyunca süren zorlu çalışma koşulları, krizler ve belirsizliklerle mücadele ederek bu başarıya ulaştığı söyleniyor.

Örneğin, Körfez Krizi döneminde işlerin durma noktasına gelmesinin şirket için en zor anlardan biri olduğu belirliyor.

Ancak bu zor günlerde bile pes etmeyerek çalışanlarını işten çıkartmak yerine ve elindeki makineleri satmayı tercih ettiğini söyleyen Adnan Şahin’in, kriz döneminde düşen hammadde fiyatlarını fırsata çevirmeyi de başardığı ifade ediliyor.

Özetle, bu hikâye hayallerin peşinden gidildiğinde ve çok çalışıldığında, imkânsız gibi görünen hedeflere ulaşılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Story Box

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