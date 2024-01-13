BMW, hem Türkiye'de hem de dünya çapında kaç otomobil sattığını açıkladı. Şirket, Türkiye'de satışlarını rekor seviyede artırırken dünya çapında da oldukça iyi bir yıl geçirmişe benziyor.

Türkiye, 2023 yılında otomobil satışlarında rekor üstüne rekor gördü. Hemen hemen her ay, cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık satış rakamını gördük ki yıl sonundaki 1,2 milyonluk toplam araç satışı, yıl genelinde de cumhuriyet tarihinin satış rekorunu kırdı. Üstelik çoğu kişinin sandığının aksine bu rekor satışlar, yalnızca "uygun fiyatlı" otomobillerde gerçekleşmedi.

BMW Group, geride bıraktığımız yıla ilişkin hem dünya çapında hem de Türkiye özelinde satış rakamlarını açıkladı. BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarını içine alan BMW Group, dünya çapındaki satış adedini %6,5 artırarak 2,5 milyon aracı müşterileriyle buluşturdu. Üstelik BMW, Türkiye'deki satış adediyle de rekor kırmayı başarmış durumda.

BMW, Türkiye'deki satış adedini %32 artırdı

BMW'nin Türkiye'deki araç satış adedi, 2023 yılında 23 bin 801 oldu. Bir önceki yıl bu sayısının 18 bin 56 olduğunu düşünürsek artışın BMW adına hiç de azımsanamayacak bir oranda olduğunu söylemek mümkün. Dahası, yılı elektrikli premium araç kategorisinde pazar lideri olarak tamamlayan BMW'nin toplam elektrikli araç satış sayısı da 3.745 oldu. Evet, sayı Togg ya da Tesla ile kıyasladığımızda düşük ancak Türkiye'nin toplam elektrikli araç pazarına baktığımızda önemli bir pay.

BMW Group'un Türkiye'deki satış adetleri

Satış Adedi BMW 23 bin 801 Mini 2 bin 633 BMW M 4 bin 628

BMW'nin dünya çapında satış adedi ise 2 milyon 253 bin 835 oldu. Şirketin toplam elektrikli araç satış adedi ise 330 bin 596 olarak kayıtlara geçti. Böylece şirketin toplam araç satışı %7,3, toplam elektrikli araç satışı ise 92,2 artmış oldu. Elektrikli araç satışlarının 113 bin 458 adedinin son çeyrekte olması, şirketin satış performansını tüm yıla yaydığında 2024'ü 500 bin elektrikli araç satışıyla tamamlayabileceğini söylemek mümkün.

BMW Group'un dünya çapında satış adetleri