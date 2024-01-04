Türkiye'de 2023 yılında kaç adet otomobil satıldığı belli oldu. 1 milyon 232 binin üzerinde araç satışıyla rekor kırıldı.

Otomobil fiyatları uçuk seviyelere ulaşmış olsa da Türkiye’deki satışlar hızla artıyor, her ay yeni bir rekor kırılıyordu. 2023 yılında ülkemizde toplamda kaç araç satıldığı da en çok merak edilen konulardan biriydi.

Bugün veriler nihayet geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık’ın Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileriyle hazırladığı satış miktarlarını paylaştı. 2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atıldı.

Aralık ayında 158 bin 653 araç satıldı

Verilere göre Aralık 2023’te toplamda 158 bin 653 adet araç satışı gerçekleşti. Bu da 2022’nin aynı dönemindeki 115 binlik satışa kıyasla %37 artış yaşandığını ortaya koydu. Ayrıca 158 bin satışla aralık ayı için tüm zamanların rekoru da kırıldı.

Aralık 2023’te 126 bin 416 adet otomobil satışı gerçekleşti. Kalan 32 bin 237 adet satış ise hafif ticari araç olarak kayıtlara geçti.

1 milyon 232 bin satışla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

2023 yılında toplamda 1 milyon 232 bin 635 adet araç satıldı. Bu da geçtiğimiz yılın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok araç satılan yılı olarak kayıtlara geçtiği anlamına geliyor. 2022’de toplamda 783 bin 283 araç satışı kaydedilmişti. Yani bir yılda %57’lik bir artış olmuş.

Türkiye’de 2023 yılı araç satış verileri

Otomobil 967 bin 341 adet Hafif Ticari 265 bin 294 adet Toplam 1 milyon 232 bin 635

1 milyon 232 bin 635 adetlik satışın 967 bin 341’ini otomobiller oluşturuyor. Bu tarafta 2022’ye kıyasla %63,22’lik bir artış var. Öte yandan hafif ticari araç satışı da önceki yıla kıyasla %39 artarak 265 bin 294 adet olarak açıklandı.

En çok satan marka yine Fiat oldu

Fiat, 5 yıl üst üste Türkiye'de en çok satılan marka olmayı başardı. Şirket, 125 bin 348'i otomobil, 68 bin 274'ü hafif ticari olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 193 bin 622 satış gerçekleştirerek açık ara farkla zirvede yer aldı. Onu, beklendiği gibi Renault takip etti. Renault, 2023'te 117 bin 491'i otomobil, 93 bin 468'i hafif ticari olmak üzere 135 bin 645 adet satış gerçekleştirdi. Listenin tamamı ve toplam satışlar şu şekilde:

2023'te Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Sıralama Marka Satış adedi (otomobil + hafif ticari) 1 Fiat 193 bin 622 2 Renault 135 bin 645 3 Ford 102 bin 380 4 Volkswagen 88 bin 776 5 Peugeot 78 bin 632 6 Opel 73 bin 865 7 Citroen 63 bin 153 8 Toyota 59 bin 125 9 Hyundai 58 bin 738 10 Dacia 41 bin 339 11 Chery 40 bin 590 12 Skoda 35 bin 041 13 Mercedes-Benz 33 bin 940 14 BMW 23 bin 801 15 Kia 23 bin 339

Renault, aralık ayında 18 bin satış gerçekleştirerek ilk sırada yer alırken Fiat 10 bin 482 satış gerçekleştirdi. Volkswagen 8 bin 381 satışla geçen ayın üçüncüsü, Toyota 8 bin 63 satışla dördüncüsü, Opel ise 7 bin 20 satışla beşincisi oldu.

2023'te en çok satılan otomobiller ise şu şekilde

Sıralama Model Satış adedi 1 Fiat Egea Sedan 80 bin 768 2 Renault Clio Hatchback 58 bin 581 3 Fiat Egea Cross 41 bin 30 4 Renault Megae Sedan 34 bin 887 5 Toyota Corolla 30 bin 276 6 Dacia Duster 24 bin 65 7 Hyundai i20 20 bin 919 8 Opel Corsa 20 bin 840 9 Togg T10X 19 bin 583 10 Peugeot 3008 18 bin 48

En çok satan modeller sıralamasında zirvede yerini geçen ay garantileyen Fiat Egea Sedan ve Renault Clio bulunuyor. Egea, geçen yıl 80 bin 768 adet satılırken Clio ise 58 bin 581 adet satılmış. Üçüncü sırada Egea Cross, dörtte Megane Sedan, beşte ise Toyota Corolla var. Togg T10X ise 19 bin 583 satışla listeye dokuzuncu sıradan giriyor ve ilk 10'daki tek elektrikli araç olmayı başarıyor. Tesla Model Y ise 12 bin 150 satışla listenin 22. sırasında.