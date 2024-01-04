Otomobil fiyatları uçuk seviyelere ulaşmış olsa da Türkiye’deki satışlar hızla artıyor, her ay yeni bir rekor kırılıyordu. 2023 yılında ülkemizde toplamda kaç araç satıldığı da en çok merak edilen konulardan biriydi.
Bugün veriler nihayet geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık’ın Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileriyle hazırladığı satış miktarlarını paylaştı. 2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atıldı.
Aralık ayında 158 bin 653 araç satıldı
Verilere göre Aralık 2023’te toplamda 158 bin 653 adet araç satışı gerçekleşti. Bu da 2022’nin aynı dönemindeki 115 binlik satışa kıyasla %37 artış yaşandığını ortaya koydu. Ayrıca 158 bin satışla aralık ayı için tüm zamanların rekoru da kırıldı.
Aralık 2023’te 126 bin 416 adet otomobil satışı gerçekleşti. Kalan 32 bin 237 adet satış ise hafif ticari araç olarak kayıtlara geçti.
1 milyon 232 bin satışla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
2023 yılında toplamda 1 milyon 232 bin 635 adet araç satıldı. Bu da geçtiğimiz yılın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok araç satılan yılı olarak kayıtlara geçtiği anlamına geliyor. 2022’de toplamda 783 bin 283 araç satışı kaydedilmişti. Yani bir yılda %57’lik bir artış olmuş.
Türkiye’de 2023 yılı araç satış verileri
|Otomobil
|967 bin 341 adet
|Hafif Ticari
|265 bin 294 adet
|Toplam
|1 milyon 232 bin 635
1 milyon 232 bin 635 adetlik satışın 967 bin 341’ini otomobiller oluşturuyor. Bu tarafta 2022’ye kıyasla %63,22’lik bir artış var. Öte yandan hafif ticari araç satışı da önceki yıla kıyasla %39 artarak 265 bin 294 adet olarak açıklandı.
En çok satan marka yine Fiat oldu
Fiat, 5 yıl üst üste Türkiye'de en çok satılan marka olmayı başardı. Şirket, 125 bin 348'i otomobil, 68 bin 274'ü hafif ticari olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 193 bin 622 satış gerçekleştirerek açık ara farkla zirvede yer aldı. Onu, beklendiği gibi Renault takip etti. Renault, 2023'te 117 bin 491'i otomobil, 93 bin 468'i hafif ticari olmak üzere 135 bin 645 adet satış gerçekleştirdi. Listenin tamamı ve toplam satışlar şu şekilde:
2023'te Türkiye'de en çok satan otomobil markaları
|Sıralama
|Marka
|Satış adedi (otomobil + hafif ticari)
|1
|Fiat
|193 bin 622
|2
|Renault
|135 bin 645
|3
|Ford
|102 bin 380
|4
|Volkswagen
|88 bin 776
|5
|Peugeot
|78 bin 632
|6
|Opel
|73 bin 865
|7
|Citroen
|63 bin 153
|8
|Toyota
|59 bin 125
|9
|Hyundai
|58 bin 738
|10
|Dacia
|41 bin 339
|11
|Chery
|40 bin 590
|12
|Skoda
|35 bin 041
|13
|Mercedes-Benz
|33 bin 940
|14
|BMW
|23 bin 801
|15
|Kia
|23 bin 339
Renault, aralık ayında 18 bin satış gerçekleştirerek ilk sırada yer alırken Fiat 10 bin 482 satış gerçekleştirdi. Volkswagen 8 bin 381 satışla geçen ayın üçüncüsü, Toyota 8 bin 63 satışla dördüncüsü, Opel ise 7 bin 20 satışla beşincisi oldu.
2023'te en çok satılan otomobiller ise şu şekilde
|Sıralama
|Model
|Satış adedi
|1
|Fiat Egea Sedan
|80 bin 768
|2
|Renault Clio Hatchback
|58 bin 581
|3
|Fiat Egea Cross
|41 bin 30
|4
|Renault Megae Sedan
|34 bin 887
|5
|Toyota Corolla
|30 bin 276
|6
|Dacia Duster
|24 bin 65
|7
|Hyundai i20
|20 bin 919
|8
|Opel Corsa
|20 bin 840
|9
|Togg T10X
|19 bin 583
|10
|Peugeot 3008
|18 bin 48
En çok satan modeller sıralamasında zirvede yerini geçen ay garantileyen Fiat Egea Sedan ve Renault Clio bulunuyor. Egea, geçen yıl 80 bin 768 adet satılırken Clio ise 58 bin 581 adet satılmış. Üçüncü sırada Egea Cross, dörtte Megane Sedan, beşte ise Toyota Corolla var. Togg T10X ise 19 bin 583 satışla listeye dokuzuncu sıradan giriyor ve ilk 10'daki tek elektrikli araç olmayı başarıyor. Tesla Model Y ise 12 bin 150 satışla listenin 22. sırasında.