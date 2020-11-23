BMW, Twitter'dan Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Özür Diledi

BMW'nin Twitter'da yaptığı bir paylaşım, ortalığın karışmasına neden oldu. Paylaşımında, alaycı bir tabir olan "OK. Boomer" ifadesini kullanan BMW, tüketicilerin tepkisi üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyen Almanya merkezli otomotiv devi BMW, şu sıralar ilginç bir tartışmanın içerisinde. Şirket bir süredir, araçlarının tasarımlarında değişikliğe gidiyor. Bu zaten herkes tarafından bilinen bir şey. Şirket bu durumu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da daha fazla tüketiciye duyurmaya çalışıyor. Ancak BMW hayranlarının bu değişimden memnun olmamaları, ortalığı karıştırdı. BMW'nin verdiği cevap, şirketin daha fazla tepki almasına yol açtı. Hal böyle olunca da geri adım atmak zorunda kalan şirket, konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.

Her şey, BMW'nin 15 Kasım'da attığı bir tweetle başladı. Şirket bu tweetinde, "OK. Boomer" ifadesinden sonra "Değişmemek için bahanen ne?" diye sordu. Bu paylaşım, BMW hayranlarını daha da çok kızdırdı. Öyle ki tweet altına gelen 812 adet olumsuz yorum, şirketi daha da çıkmaza soktu. İşte bu olumsuz yorumlar, BMW'yi özür dilemek zorunda bıraktı.

"OK. Boomer" ibaresi 2019'dan beri viral hale gelen alaycı bir yaklaşım

OK. Boomer, bir süredir hayatımızda olan bir internet tabiri. Özellikle gençlerin kullandığı bu söz, çoğu zaman alay amaçlı kullanılıyor. Hal böyle olunca da BMW'nin bu tabiri kullanması, tüketicilerle alay ediliyor izlenimi oluşturdu. Durumu kısa süre içerisinde fark eden şirket, yanlış anlaşılmaları gidermiş oldu.

"Amacımız kalp kırmak değildi"

BMW, 812 adet olumsuz yorum alan paylaşımında, yaşları ne olursa olsun herkesi dinlediklerini, amaçlarının kimseyi kırmak olmadığını ifade etti. BMW'nin bu özrü pek çok tüketici tarafından da kabul görerek, olayın daha da büyümesinin önüne geçilmiş oldu.