Mercedes-Benz'in ana şirketi Daimler, geçtiğimiz ay BMW Group ile çeşitli mobil hareketlilik birimlerini birleştirerek tek bir ortak girişim şirketi kurmak için onay almıştı. Şimdi de iki Alman devinin, otonom otomobiller için ortak olma konusunda görüşmeler olduğu ortaya çıktı.

Handelsblatt'ta pazartesi günü yayınlanan habere göre iki firma; otonom araçlar ve potansiyel platform paylaşımları konularında fikir alışverişinde bulunuyor. Daimler ve BMW Group'un geçtiğimiz ay yaptığı mobil hareketlilik birimlerinin birleştirilmesi anlaşmasının devamı olarak görülen ortak otonom araç girişimi, gerçekleşirse otonom araç pazarında büyük yankı uyandırabilir.

Mercedes ve BMW markalarının gelecek nesil araçlarının ortak bir platformda kullanılabileceği de bir diğer söylenti. Fakat otonom araçlar için oluşturulması planlanan ortak girişim, şu an için şirketlerin önceliği durumunda. Handelsblatt'a yayınlanan habere göre iki Alman devi, otonom araç geliştirme sürecindeki maliyetleri paylaşmanın yanı sıra otonom araç endüstrisi için ortak standartlar belirleyebilir.

Otonom otomobillerin geliştirme maliyetlerini paylaşmak için daha önce birçok ortak girişime tanıklık etmiştik. Geçtiğimiz hafta Ford ve Volkswagen Group arasında gerçekleşen anlaşma, bunun en yakın örneği. İki şirketin de otonom araçlar ve elektrikli otomobiller konusunda planları olduğu biliniyor.

Bu büyük girişimlere rağmen şu an otonom otomobil teknolojileri alanında Waymo'nun lider olduğunu belirtelim. Honda'nın, General Motors'un Cruise otonom araç birimine milyarlarca dolar yatırım yapma sözü gibi girişimlerin ve Amerikalı otonom araç teknolojileri alanında start-up girişimi Aurora gibi şirketlerin sayısının artmasıyla, otonom araç pazarının büyümesi bekleniyor.