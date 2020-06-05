Dyson, İptal Edilen Elektrikli Aracının Detaylarını Paylaştı

İngiltere merkezli elektronik ürün ve teknoloji üreticisi Dyson, iptal edilen elektrikli otomobilinin detaylarını paylaştı. Toplamda 650 milyon dolar harcanan ve 2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Dyson imzalı elektrikli otomobil projesi, geçtiğimiz ekim ayında rafa kaldırılmıştı.

İngiltere merkezli elektrikli cihaz üreticisi Dyson, geçtiğimiz yıllarda iddialı bir karar almış ve elektrikli otomobil sektörüne gireceğini duyurmuştu. Yüz milyonlarca dolar değerinde olduğu söylenen bu projeyi geçtiğimiz ekim ayında rafa kaldıran şirket, bugüne kadar yalnızca çizimlerini gördüğümüz elektrikli otomobili ilk kez görücüye çıkardı.

Elektrikli süpürge üreticisi, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan çevrimiçi etkinlikte elektrikli aracının dış tasarımını, kokpitini ve bazı özelliklerini kamuoyuyla paylaştı. Dilerseniz gelin milyonlarca dolar harcandıktan sonra iptal edilen Dyson imzalı bu elektrikli araca daha yakından göz atalım.

Dyson’ın iptal edilen elektrikli aracı sektöre yeni bir soluk getirebilirdi:

Geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlayan Dyson, iptal edilen elektrikli otomobilin 536 beygir güç üretebileceğini ve 965 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti. 0’dan 100 kilometreye yalnızca 4,8 saniyede çıkabileceği söylenen 2,6 ton ağırlığındaki elektrikli otomobil, piyasadaki rakiplerine kıyasla gerçekten iddialı özellikler vadediyordu.

Bir otomobil üreticisinin veya herhangi bir şirketin iptal edilen bir projeye dikkat çekmesi pek de alışık olduğumuz bir durum değil. Peki, neden Dyson böyle bir şey yapmaya karar verdi? Bu konuya dair konuşan Dyson sözcüsü, “Ekibin yapmış olduğu tüm bu muhteşem işin doğru olduğunu düşündük. Ekip hâlâ başardığı şeyle gurur duyuyor” dedi.

Otomobilin 150.000 dolardan listelenmesi bekleniyordu:

Dyson, elektrikli otomobil projesini rafa kaldırmadan önce projeye toplamda 600 milyon dolar harcamıştı. Toplamda 600 kişilik bir ekibin çalıştığı Dyson’ın elektrikli araç projesinde, fabrikanın Singapur’a kurulması planlanıyordu.

Ekim 2019'da iptal edilen elektrikli otomobilin, normal şartlar altında 2021 yılında müşterilerle buluşması bekleniyordu. Şirketin kurucusu James Dyson, sektöre yeni bir soluk katabilecek bu elektrikli araç için 150 bin dolar gibi bir fiyat etiketi öngörüyordu.