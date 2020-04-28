BMW'nin Yeni Süper Otomobiliyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda BMW’nin popüler modellerinden olan i8 Coupe ve i8 Roadster’ın üretiminin sona ereceği konuşuluyordu. İlk i8 modeli Coupe olmuş, onu birkaç yıl sonra Roadster takip etmişti. Nisan ayından sonra i8’in üretilmemesi kararlaştırıldı ancak Alman otomobil üreticisinin planları arasında yeni bir süper otomobil bulunuyor. Gelin bu süper otomobile dair ortaya çıkan detaylara yakından bakalım.

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW, i8’den çok daha güçlü bir araçla gelmeye hazırlanıyor. Öncelikle resmi bir isme henüz karar verilmedi. i8 M ismi gündemde ancak BMW'nin bununla devam edip etmeyeceği belli değil.

Otomobilin tasarımı konusuna değinecek olursak; geçtiğimiz yılın Vision M Next konseptinin retro tasarımı doğrudan ikonik M1'den ilham alıyor. Bu da görmeyi bekleyebileceğimiz tasarımın erken bir önizlemesi desek yeridir. BMW’nin yeni gözdesi, her zamanki gibi konseptten üretime geçerken aracın ağırlığı hafifletilecek fakat genel şekil ve tasarım detayları aynı kalacak diyebiliriz.

BMW'nin yeni süper otomobiliyle ilgili detaylar:

i8’de olduğu gibi yeni süper otomobil de tamamen elektrikli olmak yerine şarjlı hibrit güç aktarma mekanizmasıyla yoluna devam edecek. Bunun yanı sıra aracın turbo şarjlı bir benzinli motorla eşleştirilmiş elektrikli ön aksa sahip olacağı tahmin ediliyor. BMW i8 Coupé 374 beygir gücüne sahipken yeni i8’in 600 beygir gücüyle geleceği konuşuluyor.

Elektrikli aracın hafifliği de önemli. BMW, Washington'daki karbon fiber üretim tesisini satmasına rağmen yeni süper otomobil bol miktarda hafif malzeme içermeye devam edecek. Aslında i8’in karbon fiber yapısı, yeni bir tasarımdan ziyade önemli bir revizyondan geçecek. Alüminyum gibi diğer hafif metaller de yapıya dâhil edilecek.

Tüm bu özelliklerin ardından süper otomobilin fiyatının ne olacağı merak konusu. Tahminlere göre araç, yaklaşık 160 bin dolar (1.118.288 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Diğer bir deyişle otomobilin fiyatı, i8 Roadster'ın fiyatına tekabül edecek. BMW, yeni şarjlı hibrit aracını (PHEV) piyasaya sürmek için aceleci davranmıyor. Bu yüzden süper otomobilin 2023’e kadar gelmesi beklenmiyor. BMW’nin yeni süper otomobiliyle ilgili detaylar geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.