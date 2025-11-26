BMW Z4 Üretimi Bitiyor: Veda Busesi BMW Z4 Final Edition Tanıtıldı

BMW, gelecek yıl itibarıyla üretimi sonlanacak Z4 için özel seri duyurdu. BMW Z4 Final Edition olarak isimlendirilen ve Z4 M40 üzerine inşa edilen özel seri, sınırlı sayıda üretilecek ve oldukça pahalı olacak.

Alman otomobil devi BMW'den hem üzecek hem sevindirecek önemli bir hamle geldi. Şirket, gelecek yıl itibarıyla Z4'ün üretimini sonlandıracak. Markanın çok sevilen roadster modeli, ne yazık ki tarihin tozlu raflarına gömülecek. Ancak şirket, Z4'ün şanına yaraşır bir veda hazırlamış durumda.

Şirket, BMW Z4'ün "Final Edition" versiyonunu resmen tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu versiyon, Z4 M40'ı temel alacak ve tahmin edebileceğiniz üzere gerçekten çok özel olacak. Gelin BMW Z4 Final Edition'a yakından bakalım.

Karşınızda BMW Z4 Final Edition:

Banttan inen son BMW Z4 olacak Final Edition versiyon, BMW Individual Frozen Black metalik boya ve Shadowline isimli tasarım paketi ile gelecek. Kırmızı renkli fren kaliperleri, Moonlight Black renkli tavan örtüsü, parlak siyah renkli ayna kapakları, ızgara, alt hava girişi ve ezgoz çıkışları, bu otomobili öne çıkaran hususlar arasında yer alacak.

Otomobilin iç kısmına baktığımızda da etkileyici bir kabinle karşılaşacağız. Vernasca deri ve Alcantara kaplamalı döşemeler, kırmızı renkli dikişlerle donatılacak. Harmon Kardon ses sistemi, ambiyans aydınlatma ve head-up display gibi özellikler de BMW Z4 Final Edition'da yer alacak.

Gelelim kaput altına. BMW, son Z4'ün şerefine turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor kullanacak. Bu motor, diğer Z4 M40 modellerinde olduğu gibi 382 beygir gücü ve 500 Nm tork üretecek. Bu motor, manuel veya otomatik şanzıman ile desteklenecek. Yani son Z4'ler, yüksek performansıyla da unutulmaz olacak.

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre Z4 Final Edition, Şubat-Nisan 2026 döneminde sınırlı sayıda üretilecek ancak kaç adet üretim yapılacağı şimdilik belli değil. Bu özel otomobile sahip olmak isteyen tüketicilerin ise 78.675 dolar ödeme yapmayı kabul etmesi gerekecek. Özel üretim Z4'lerin Türkiye'ye gelip gelmeyecekleri ise belli değil.