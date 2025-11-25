Tümü Webekno
Sadece 5 Adet Üretilecek Bu Süper Otomobil, Açık Artırmada 875 Milyon TL'ye Satıldı: İşte Özellikleri!

Otomobil dünyasının yaşayan efsanesi Gordon Murray, yine yapacağını yaptı. Henüz yollara bile çıkmayan, sadece üretim sırası satılan S1 LM modeli, açık artırmada rekor kırarak tam 20.6 milyon dolara alıcı buldu!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomobil tutkunlarının profesörü olarak anılan Gordon Murray, T.50 modeliyle aklımızı başımızdan almıştı. Ancak görünen o ki efsane tasarımcı henüz son sözünü söylememiş. Las Vegas Grand Prix'si sırasında düzenlenen RM Sotheby's müzayedesinde, Murray'in en yeni projesi S1 LM sahneye çıktı ve otomobil tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Sadece 5 adet üretilecek bu canavarın ilk üretim sırası, tam 20.63 milyon dolar (yaklaşık 875 milyon TL) karşılığında satıldı. Bu rakam, S1 LM'i "açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil" yapıyor.

Peki Gordon Murray S1 LM, neden bu kadar değerli?

Başlıksız-1

Öncelikle bu otomobilin, 90'ların efsanesi McLaren F1 LM'e bir saygı duruşu olduğunu belirtelim. Gordon Murray, 1995 Le Mans yarışını kazanan F1 GTR'ın ruhunu, günümüz teknolojisiyle S1 LM'de yeniden canlandırıyor.

Temel olarak GMA T.50 modeli üzerine inşa edilen otomobil, çok daha agresif aerodinamik parçalara, devasa bir arka kanada ve piste özel ayarlara sahip. Yani bu otomobille markete gitmek biraz zor, zira kendisi tam bir pist canavarı olarak tasarlandı.

Gordon Murray S1 LM'nin teknik detayları ise tam bir mühendislik harikası:

Başlıksız-1

  • Motor: 4.3 litrelik V12
  • Güç: 700+ beygir
  • Devir: 12.100 RPM
  • Şanzıman: 6 ileri manuel
  • Hedeflenen ağırlık: 1.000 kg altı

Bu otomobili alan şanslı ve aşırı zengin kişi, sadece bir metal yığını satın almayacak. Aracın geliştirme sürecinde bizzat Gordon Murray ve eski yarış pilotu Dario Franchitti ile yan yana çalışarak, koltuğundan süspansiyon sertliğine kadar her detayı kendi zevkine göre ayarlatabilecek.

Helikopterle inen 20 milyon dolar!

Başlıksız-1

Bu arada; müzayedenin kendisi de en az araç kadar olaylıydı. Las Vegas'taki etkinlikte S1 LM, bir helikopterin ucunda gökyüzünden süzülerek sahneye indirildi. Bu şovu gören koleksiyonerler adeta kendinden geçti ve fiyatlar saniyeler içinde milyon dolarları aştı.

İşin ilginç yanı, üretilecek 5 otomobilin tamamı aslında tek bir gizli alıcı tarafından çoktan satın alınmıştı. Bu müzayedede satılan araç, o gizli alıcının "halka açtığı" ilk ve tek üretim sırasıydı. Yani parası olanın bile kolay kolay ulaşamayacağı bir durum yaşanmış oldu.

Araba

