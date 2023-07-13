Walt Disney CEO'su Bob Iger, geçen senelerde yapmış olduğu sürpriz dönüşün ardından görev süresini 2 yıl daha uzatmıştı. Şimdi ise tekrar görevinin başında.

Bob Iger, geçen sene Disney'e yaptığı geri dönüşle sözleşmesinin sadece iki yıl süreceğini söylemişti. 2022 Kasım’da yönetim kurulu kararıyla CEO olarak görevine dönüş yapan Iger’ın sözleşmesi, açıklamalara göre en az dört yıla çıkacak gibi görünüyor.

Disney, açıklamalara göre 2026’ya kadar Bob Iger'a emanet edildi. Beklenenden daha uzun bir süre daha Walt Disney’in liderliğini yapacak olan Iger, yerine bir halef bulamadığını da böylece belirtti.

Yerine gelecek kişiyi beklediğini açıkladı.

2005’ten 2020 yılına dek Walt Disney’in CEO’luğunu yapan Iger, geçtiğimiz senenin sonlarına doğru şirkete tekrar bir dönüş sağlamıştı. Bu dönüşünün kısa süreli olacağı konuşulsa da yapılan yeni açıklamayla süre, 2026'ya kadar uzatıldı. Disney'in yönetim kurulu başkanı Mark G. Parker’ın yaptığı açıklamada, "Bob, Disney'i gelecekteki büyümeyi ve finansal getirileri yönlendirmek için başarılı bir şekilde dönüştürme konusunda benzersiz bir yetenek göstererek, ona ün kazandırdı" ifadesiyle sözleşmenin uzadığını duyurdu.

Şirketin içinde bulunduğu sorunlar ve sektörel zorluklar da bu kararı destekledi.

Iger, “Halefim dümene geçtiğinde Disney'in güçlü bir konumda olmasını sağlamak istediğim için, Kurulun iki yıl daha CEO olarak kalma talebini kabul ettim." Şeklinde durumu belirten bir açıklama yaptı.

Ayrıca bu duyurunun bir parçası olarak şirket, Iger'in tazminatının büyük bir artış alacağını söyleyerek sözleşmenin uzama kapsamında kendisine ikramiye vereceklerini de duyurdu. Küçük bir hesaplamayla Iger’ın tazminatının yılda maksimum 27 milyon dolara ulaşabileceği düşünülüyor.

72 yaşındaki Iger'in dönüşünden bu yana şirket, 7.000 çalışanın görevine son verilmesi dahil büyük yapılanmalar yaşadı. 2026'ya kadar ise neler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.