Geçtiğimiz sene Türkiye pazarına giriş yapan Disney+’ın dün yerli içerikleri platformdan kaldırmasının ardından, 29 Ekim’de yayına girmesi planlanan 6 bölümlük Atatürk dizisi de epey merak konusu oldu. Disney+’tan gelen bilgilere göre film, belirlenen tarihte platformda yayında olacak.

Dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından biri olan Disney+, geçtiğimiz sene Türkiye pazarına girmesiyle beraber dikkatleri üzerine çekti. Birçok yerli yapımın da içerisinde bulunduğu platform, dün ani bir kararla Türk dizi ve filmlerini platformdan kaldırdı.

Disney+’tan yerli içeriklerin neden kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmasa da sosyal medyada da çeşitli spekülasyonlar meydana geldi. Öte yandan Türkiye’nin 100. yılında Disney+ üzerinden yayınlanması beklenen Atatürk dizisi de merak konusu oldu. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden duruma açıklık getirdi.

Atatük dizisi, planlandığı gibi Disney+’ta yayınlanacak

Disney+’ta yer alan Türk dizi ve filmlerinin henüz nedeni açıklanmayan bir sebepten kaldırılmasının ardından, platform üzerinden yayınlanacak olan Atatürk dizisinin akıbeti de çok konuşuldu. Öte yandan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney+’a Atatürk dizisinin kaldırılması için de çağrıda bulunmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’nin 100. yılında 29 Ekim tarihinde yayınlanması planlanan Atatürk dizisinin planlandığı şekilde platform üzerinden yayına gireceği paylaşıldı. Disney+, bu haberi Twitter’da paylaştığı Atatürk dizisinin fragmanıyla gösterdi.

Disney+, “Arayış” ve “Aktrist“ gibi yeni içeriklerinin yanı sıra; “Recep İvedik 7“, “Kaçış“ ve “Bursa Bülbülü” gibi içerikleri de platformdan geçici bir süreliğine kaldırdı.