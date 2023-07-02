Disney Tarafından Çekilen Atatürk Dizisinin Akıbeti Belli Oldu: Disney+'ta Yayınlanacak

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Geçtiğimiz sene Türkiye pazarına giriş yapan Disney+’ın dün yerli içerikleri platformdan kaldırmasının ardından, 29 Ekim’de yayına girmesi planlanan 6 bölümlük Atatürk dizisi de epey merak konusu oldu. Disney+’tan gelen bilgilere göre film, belirlenen tarihte platformda yayında olacak.

Dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından biri olan Disney+, geçtiğimiz sene Türkiye pazarına girmesiyle beraber dikkatleri üzerine çekti. Birçok yerli yapımın da içerisinde bulunduğu platform, dün ani bir kararla Türk dizi ve filmlerini platformdan kaldırdı. 

Disney+’tan yerli içeriklerin neden kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmasa da sosyal medyada da çeşitli spekülasyonlar meydana geldi. Öte yandan Türkiye’nin 100. yılında Disney+ üzerinden yayınlanması beklenen Atatürk dizisi de merak konusu oldu. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden duruma açıklık getirdi.

Atatük dizisi, planlandığı gibi Disney+’ta yayınlanacak

Disney+’ta yer alan Türk dizi ve filmlerinin henüz nedeni açıklanmayan bir sebepten kaldırılmasının ardından, platform üzerinden yayınlanacak olan Atatürk dizisinin akıbeti de çok konuşuldu. Öte yandan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney+’a Atatürk dizisinin kaldırılması için de çağrıda bulunmuştu. 

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’nin 100. yılında 29 Ekim tarihinde yayınlanması planlanan Atatürk dizisinin planlandığı şekilde platform üzerinden yayına gireceği paylaşıldı. Disney+, bu haberi Twitter’da paylaştığı Atatürk dizisinin fragmanıyla gösterdi. 

Disney+, “Arayış” ve “Aktrist“ gibi yeni içeriklerinin yanı sıra; “Recep İvedik 7“, “Kaçış“ ve “Bursa Bülbülü” gibi içerikleri de platformdan geçici bir süreliğine kaldırdı.
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