Boeing’in Yıllardır Beklenen Uçağına Onay Çıktı: Teslimatlar Başlıyor

Yıllarca süren sıkı güvenlik testlerinden sonra Boeing 737 MAX 10 sonunda FAA'dan beklenen onayı aldı. Serinin en büyüğü olan bu uçak, kalabalık yolcu kapasitesi ve hataya pek yer bırakmayan akıllı güvenlik sistemleriyle uçuş deneyimini baştan yazmaya hazırlanıyor.

Havacılık meraklılarının uzun zamandır beklediği haber nihayet geldi: Boeing 737 MAX 10, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onayı kaptı. Yaklaşık 1.000 test uçuşu yapan ve toplamda 2.000 saat boyunca zorlu şartlarda denenen uçak, güvenlikle ilgili ne kadar soru işareti varsa hepsini tek tek giderip resmi uçuş belgesini almış oldu.

Bu belge sadece havayolu şirketlerini değil, yolcuları da ilgilendiriyor. Çünkü uçak, şirketlere daha az masrafla daha fazla yolcu taşıma fırsatı veriyor. Teslimatlar önümüzdeki aylarda başlayınca bunun bilet fiyatlarına pozitif anlamda yansıması mümkün.

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Uçağın öne çıkan özellikleri

Gündelik hayatı doğrudan ilgilendiren özelliklere bakalım:

MAX ailesinin en büyüğü olarak tek seferde 230 yolcuya kadar taşıyabiliyor.

Ekstra yakıt deposuna ihtiyaç duymadan 5.740 kilometre uçabiliyor.

Eski modellere göre yüzde 20 daha az yakıt harcıyor, yani doğaya da daha az yük bindiriyor.

Kendi sınıfındaki yolcu uçakları arasında havayollarına "koltuk başına en düşük maliyeti" sunuyor.

Akıllı asistanla gelen üst düzey güvenlik

Boeing, geçmişte yaşanan acı kazalardan ders çıkararak bu uçağı deyim yerindeyse güvenlik kalesine çevirmiş. MAX 10, tarihin en sıkı kurallarından biri sayılan ACSAA yasasına tam uyum sağlayan ilk yolcu uçağı oldu. Uçaktaki yeni güvenlik sistemi havadaki dengeyi sürekli gözlüyor, pilotların işini ciddi ölçüde kolaylaştırıyor ve tehlikeli durumları daha ortaya çıkmadan önlüyor.

Havayolu şirketleri şimdiden sıraya girdi

Uçak o kadar cazip ki, şirketler teslimat için kuyruğa girmiş durumda. United, Ryanair ve Delta gibi dev firmaların da aralarında bulunduğu 30'dan fazla havayolu şirketi şimdiden toplam 1.555 adet sipariş verdi. İlk ticari uçuşların ise önümüzdeki yılın başlarında, Kanada merkezli WestJet ile yapılması planlanıyor.