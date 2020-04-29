Son yıllarda yüzlerce insanın öldüğü kazalarla gündeme gelen dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden Boeing, 737 MAX model uçaklarının seri üretimindeki kusurlar nedeniyle yeni bir soruşturma ile karşı karşıya.

Amerikalı Wall Street Journal gazetesinin sayfalarına taşıdığı habere göre ABD merkezli uçak ve helikopter üreticisi Boeing hakkında 737 MAX tipi uçaklarında hata tespit edilmesi nedeniyle federal soruşturma açıldı. Gazete, son yıllarda pek çok kazaya karışan uçağın kontrol sistemlerindeki kritik hatalar nedeniyle inceleme başlatıldığını yazdı.

Haberde, hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) 737 MAX montaj hattındaki çeşitli güvenlik sorunlarını incelediği belirtilirken yeni soruşturmanın, bir Boeing personelinin FAA'ya Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin öldüğü iki kazadan önce uçakla ilgili tehlikeler hakkında söylediklerine odaklandığı ifade edildi.

Kazalara, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı söyleniyor

Boeing, söz konusu soruşturma hakkında açıklama yapmazken, şirket içinde dahili bir soruşturma başlattığını ve 737 MAX tipi uçakların maksimum güvenlik sağlamasının kendileri için birinci öncelik olduğunu söyledi.

Bir zamanlar Boeing'in en çok satan uçağı olan 737 MAX, Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin öldüğü kazaların ardından üretim bandından çekilmişti. Tüm dünyada şok etkisi yaratan bu kazaların ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakları kullanmama kararı almıştı.

737 MAX, Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin öldüğü kazaların ardından üretim bandından çekilmişti

2009 yılında Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları (THY) uçağının Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inerken yere çakılmasından sonra, uçağın tasarım ve yazılımsal kusurlarının Boeing ve ABD federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla görmezden gelindiği iddia edilmişti. Dokuz kişinin hayatını kaybetmesine, 50 kişinin de yaralanmasına neden olan Boeing 737-800 NG tipi uçak, 2002 yılında üretilmişti.