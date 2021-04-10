Havacılık sektörünün son zamanlarda tartışılan ismi Boeing, şirketlerin yavaş yavaş yeniden hizmete soktuğu 737 MAX uçaklarında yeni bir sorun tespit etti. Şirket, belirli bir grup uçakta tespit edilen bu sorun hakkında müşterilerini uyardı. Soruna dair FAA'den de bir açıklama geldi.

Havacılığın dev ismi Boeing, son iki yılını maalesef ününü kurtarmaya çalışmakla geçirdi. Şirketin yeni yolcu uçağı 737 MAX, hizmete sunulduğu andan itibaren dünyanın her yerinden gelen kaza ve arıza haberleriyle gündem oldu. 737 MAX’de kısa sürede giderilemeyen bu sorunların ardından uçak, birçok havayolu tarafından yasaklandı, Türkiye dâhil birçok ülke bu uçağa hava sahasını dahi kapattı.

Geçtiğimiz günlerdeyse Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklama, Boeing’in yaşadığı sorunları büyük oranda çözdüğüne işaret ediyordu. SHGM, ülkemizde 2 yıldır yasaklı olan 737 MAX modelinin yeniden havalanacağını açıklamıştı. Bugünse Boeing tarafından yapılan açıklama, 737 MAX modelinin halen güvenilir olmayabileceğini gösterdi.

Potansiyel elektrik sorununu kontrol etmeleri önerildi:

Boeing, paylaştığı yeni basın açıklamasında ‘bazı 737 MAX uçaklarında’ rastlanabilecek bir sorundan bahsetti. Şirket, 16 müşterisine belirli bir grup 737 MAX uçağını ileri operasyonlardan önce potansiyel bir elektrik sorununa dair kontrol yapmaları gerektiği konusunda öneride bulundu. Boeing, yaptığı bu öneriyi elektrik güç sisteminin bir bileşeni için yeterli toprak yolunun mevcut olduğunun doğrulanması gerektiğini söyleyerek temellendirdi.

Şirket, bahsedilen seçili 737 MAX modellerinde görülen bu sorun için “Bu üretim sorunu üzerinde ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile yakın çalışıyoruz. Ayrıca müşterilerimizi etkilenen belirli kuyruk sayıları hakkında bilgilendiriyoruz ve uygun düzeltici eylemler için talimat vereceğiz” ifadelerini kullandı.

FAA, paylaştığı açıklamada yaşanan sorunun yedek güç kontrol ünitesinin operasyonunu etkileyebileceğini paylaştı. Kurum, 737 MAX kullanıcılarına potansiyel elektrik sorununu ele almak için uçağı geçici süreliğine hizmetten almaları önerisinde bulundu. Ortaya çıkan son sorun, Boeing’in üretimde yaşadığı arızalardan sonuncusu oldu.

Dev şirket, yalnızca 737 MAX’de yaşanan sorunlarla gündeme gelmiyordu. Şirket, fabrikalarından hatalı çıkan 787 Dreamliner ve KC-46 havadan yakıt ikmali tankerlerinde de üretimden kaynaklı sorunlarla haberlere başlık oluyordu.