Şimdilerde yalnızca Boeing 777X’e özel olan katlanabilir kanat uçları, bu uçak modeline ne gibi bir amaca hizmet ediyor ve nasıl avantajlar sağlıyor hiç düşündünüz mü?

Boeing 777X, eşsiz performansıyla dünyanın en büyük ve en verimli çift motorlu jet uçağıdır. Kanatları ise oldukça ilginç bir fikirle tasarlanmıştır.

Gelin, bu katlanabilir kanat uçlarının ne işe yaradığına bakalım.

Boeing 777X’teki katlanabilir kanat uçları, temelde verimli bir performans için gereklidir.

Bu kanatlar sürükleme kuvvetini azaltır, aerodinamik verimliliği iyileştirir ve toplam kaldırma kuvvetini arttırır. Tüm bunlar da uçuşun daha güvenli ve verimli geçmesine olanak sağlar.

777X’teki katlanan kanat uçları, uçağın kanat açıklığını 71,8 metreden 64,8 metreye düşürür. 7 metrelik bir azalma çok fazla görülmeyebilir ancak önemli bir etkisi vardır.

Kanat uçlarını katlamak, 777X’i F kategorili uçaktan, E kategorili uçağa dönüştürür. Bu değişiklik oldukça ayırt edicidir çünkü çoğu büyük havalimanları, E kategorilidir.

Ayrıca 777X eğer ki F kategorili bir uçak olarak kalırsa, uçabileceği havalimanı sayısı ciddi şekilde sınırlanmış olacaktı.

777X, bu tasarımla birlikte 777 ile aynı kanat açıklığına sahip olmuş oldu ve aynı taksi yollarını, kapıları ve diğer altyapıları kullanabilir hale geldi.

Öte yandan bir jet uçağında kanat uçlarını katlamak aslında yeni ve orijinal bir fikir değildi. Bu tasarım, Boeing’in 1990’larda bu teknolojiyi pantentlemesinden beri vardı. Önceki nesillere ait bazı uçaklara da bir seçecek olarak sunulmuştu ancak o zamanlar gerekli görülmemişti.

Neyse ki Boeing 777X ile bu fikir, faaliyete geçti ve birçok avantajı da beraberinde getirdi.

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