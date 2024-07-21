Boeing 777X’lerin Kanatlarındaki Bu Katlanabilir Uçların Amacı Ne?

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Şimdilerde yalnızca Boeing 777X’e özel olan katlanabilir kanat uçları, bu uçak modeline ne gibi bir amaca hizmet ediyor ve nasıl avantajlar sağlıyor hiç düşündünüz mü?

Boeing 777X, eşsiz performansıyla dünyanın en büyük ve en verimli çift motorlu jet uçağıdır. Kanatları ise oldukça ilginç bir fikirle tasarlanmıştır.

Gelin, bu katlanabilir kanat uçlarının ne işe yaradığına bakalım.

Boeing 777X’teki katlanabilir kanat uçları, temelde verimli bir performans için gereklidir.

boeing 777x

Bu kanatlar sürükleme kuvvetini azaltır, aerodinamik verimliliği iyileştirir ve toplam kaldırma kuvvetini arttırır. Tüm bunlar da uçuşun daha güvenli ve verimli geçmesine olanak sağlar.

777X’teki katlanan kanat uçları, uçağın kanat açıklığını 71,8 metreden 64,8 metreye düşürür. 7 metrelik bir azalma çok fazla görülmeyebilir ancak önemli bir etkisi vardır.

Kanat uçlarını katlamak, 777X’i F kategorili uçaktan, E kategorili uçağa dönüştürür. Bu değişiklik oldukça ayırt edicidir çünkü çoğu büyük havalimanları, E kategorilidir. 

Ayrıca 777X eğer ki F kategorili bir uçak olarak kalırsa, uçabileceği havalimanı sayısı ciddi şekilde sınırlanmış olacaktı.

kanat

777X, bu tasarımla birlikte 777 ile aynı kanat açıklığına sahip olmuş oldu ve aynı taksi yollarını, kapıları ve diğer altyapıları kullanabilir hale geldi. 

Öte yandan bir jet uçağında kanat uçlarını katlamak aslında yeni ve orijinal bir fikir değildi. Bu tasarım, Boeing’in 1990’larda bu teknolojiyi pantentlemesinden beri vardı. Önceki nesillere ait bazı uçaklara da bir seçecek olarak sunulmuştu ancak o zamanlar gerekli görülmemişti.

Neyse ki Boeing 777X ile bu fikir, faaliyete geçti ve birçok avantajı da beraberinde getirdi. 

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Son Zamanlarda Kazalarıyla Gündeme Gelen Boeing 737 Max Neden Tarihinin En Büyük Fiyaskosuna Dönüştü?
İLGİLİ HABER

Boeing Uçak Modellerinin Sonunda ve Başında Neden "7" Rakamını Kullanıyor? Hayır, Olumlama Yapmıyorlar!
İLGİLİ HABER

Havacılık Tarihinin En Gizemli Olaylarından Biri: 2 Kişi Tarafından Kaçırılan ve Bir Daha İzine Rastlanmayan Boeing 727 Uçağı

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler