Beş yıl önce, Endonezya ve Etiyopya'da beş ay arayla gerçekleşen iki uçak kazasında toplam 346 kişi hayatını kaybetti. Her iki kazada da Boeing 737 MAX 8 uçakları kullanılıyordu.

Günümüzün en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Boeing, neden böyle büyük bir güven kaybı yaşadı?

Boeing 737 MAX uçakları, havacılık dünyasının en büyük felaketlerinden birinin başrolünde yer alıyor.

Boeing 737 MAX krizi nasıl başladı?

Beş yıl önce, Endonezya'da bir Boeing 737 MAX 8 uçağı düştü ve tüm yolcular hayatını kaybetti. Beş ay sonra Etiyopya'da da benzer bir kaza yaşandı. Kazaların ardından Boeing, üretim süreçlerindeki ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı.

Boeing, 737 MAX modelinde yeni bir motor varyantı kullanarak yakıt verimliliğini artırmaya çalıştı. Ancak değişiklikler, uçağın burun kısmının yukarı kalkmasına neden oldu.

Bu sorunu çözmek için tasarlanan Manevra Karakteristikleri Artırma Sistemi (MCAS), sensörlerden yanlış veri aldığında uçağın burnunu aşağıya iterek kazalara yol açtı.

MCAS sistemi, uçağın güvenliğini sağlamak yerine kontrolü zorlaştırarak pilotların müdahale edemeyeceği bir hâle getirdi.

Bu yılın başlarında, Alaska Airlines'a ait bir 737 MAX 9 uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra bir kapı paneli yerinden fırladı.

Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadı ancak olay, Boeing'in üretim kalitesindeki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in üretim süreçlerinde birçok sorun tespit etti.

Boeing, CEO Dave Calhoun'un 2024 sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Şirket, üretim ve güvenlik sorunlarını çözmek için yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

Ancak sorunların çözülmesi ve Boeing'in eski itibarını kazanması zaman alacak gibi görünüyor.

Boeing, yıllardır Airbus ile kıyasıya bir rekabet içinde.

Ancak yaşanan güvenlik sorunları ve üretim hataları, Boeing'in pazar payını kaybetmesine neden oldu. Airbus, son beş yılda Boeing'den daha fazla sipariş alarak pazar liderliğini ele geçirdi.

Boeing'in yaşadığı sorunların kökeninde, 1997'de McDonnell Douglas ile birleşmesi yatıyor olabilir. Birleşme; şirketin, mühendislik mükemmeliyetinden ziyade kârlılığa odaklanmasına neden oldu.

Yönetim merkezi, üretim tesislerinden uzaklaşarak Chicago'ya taşındı. Değişiklikler, şirketin kültüründe ve iş yapış şeklinde köklü değişikliklere yol açtı. Uzmanlar, Boeing'in eski itibarını kazanması için yönetim ve kültür değişikliklerine gitmesi gerektiğini belirtiyor.

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