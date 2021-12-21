Boeing ve Airbus, ABD Hükümeti'ni 5G teknolojisinin havacılık sektörüne etkileri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada 5G'nin uçakların güvenli şekilde çalışmalarını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Her geçen gün hizmet ve kullanım ağını genişleten 5G teknolojisi, hayatımıza adıyla dahil olduğu ilk günden beri farklı tartışma konularının odağında yer alıyor. Hatta öyle ki bu teknoloji ile ilgili olarak çeşitli komplo teorileri bile ortaya atıldı. Gerçekliği bulunmayan bu komplo teorilerinin yanında konuya ilişkin zaman zaman ciddi endişeler de ortaya çıkabiliyor.

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden olan Boeing ve Airbus da ABD Hükümeti'ne bu konuda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. 5G teknolojisinin havacılık sektörüne etkileri üzerine açıklama yapan iki şirket, bu teknolojinin güvenlik sorunlarına sebep olabileceğii ifade etti.

ABD'de 5 Ocak'tan itibaren 5G teknolojisine geçiş yapılacak:

Bu uyarılar tabii ki birden ortaya çıkmadı. Açıklamaları tetikleyen ise ABD'de telefon şirketleri AT&T ve Verizon'un 5 Ocak'tan itibaren 5G teknolojisine geçiş yapacak olması. Boeing'in CEO'su Dave Calhoun ile Airbus'ın CEO'su Jeffrey Knittel ise ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e 5G teknoljoisine geçiş ile ilgili ortak imzalı bir mektup gönderdi.

"Eğer Federal Havacılık Dairesi (FAA) 2019'da buna onay verseydi şimdiye kadar yaklaşık 345 bin yolcu uçağı ve 5 bin 400 kargo uçağı gecikme, sapma veya iptallerle karşı karşıya kalacaktı" ifadelerine yer verilen mektupta aynı zamanda bazı güvenlik endişeleri de dile getirildi.

''Uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir''

Mektupta yer alan en dikkat çekici noktalar, 5G teknolojisinin havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki yapacağı endişesi ve "5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir" ifadesi oldu.

Havacılık şirketlerinin bu endişeleri ve 5G'ye geçişin ertelenmesi taleplerinin karşısında ise bir nevi boşa endişe yarattıklarını ifade eden bir görüş yer alıyor. Kimi kesimler tarafından Boeing ve Airbus "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçlanıyor.