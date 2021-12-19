5G'den Koruduğu İddia Edilen Ürünler Radyasyon Yayıyor

Hollanda'da bulunan uzmanlar, 5G'nin yaydığı radyasyonlardan insanları koruduğu iddia edilen kolye gibi ürünler hakkında bir uyarı yayınladı. Yetkililer, bu ürünlerin radyasyon yaydığını ve çok zararlı olduğunu aktardı.

Son zamanların en çok konuşulan teknolojilerinden biri olan 5G’yi duymayanımız yoktur. 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti olarak da nitelendirilebilen 5G, dördüncü nesil, yani 4G’den yirmi kat daha hızlı bir teknoloji. 1 ila 10 Gbps arasında değişen hız sağladığı ifade edilen bu teknolojinin kablosuz internet teknolojilerine çağ atlatması bekleniyor. Ancak diğer teknolojilerde de olduğu gibi bu teknolojinin de bazı riskler taşıdığı birçok insan tarafından iddia ediliyor.

5G’nin zararlı radyasyonlar yaydığı iddiası da bu teknolojinin taşıdığı risklerin arasında yer alıyor. 5G’nin radyasyon yaydığını düşünen birçok insan da bu durumdan korunmak için geliştirildiği iddia edilen bazı ürünleri kullanıyor. Şimdi ise Hollanda’dan bu ürünlere yönelik bir uyarı geldi. Yetkililer; bu ürünlerin koruyucu olmadığını, aksine zararlı olduğunu ortaya çıkardı.

Koruyucu olduğu iddia edilen ürünler, iyonlaştırıcı radyasyon yayıyor

Hollanda Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Kurumu (ANVS) yayınladığı yeni bir uyarıda, belirlenen on ürünün iyonlaştırıcı radyasyon yaydığını tespit ettiklerini açıkladı. Uzmanlar insanlara, onlara uzun vadede zarar verebilecek olan bu ürünleri kullanmama çağrısında bulundu. Bunun ardından da zararlı radyasyon içerdiği için bu ürünlerin ülkede yasak olduğu belirtildi.

5G’nin sağlığa zararlı olduğu ile ilgili bir kanıt olmadığını da belirtmemiz gerek. Dünya Sağlık Örgütü de daha önce yaptığı açıklamalarda 5G mobil ağının güvenli olduğunu, bu teknolojinin mevcut 3G ve 4G’den pek farklı olmadığını belirtmişti. Buna ek olarak da mobil ağların DNA’ya zarar vermeyen ve iyonlaştırıcı olmayan radyo dalgaları kullandığı uzmanlar tarafından birçok kez ifade edilmişti.

Çocuklara yönelik ürünler büyük risk taşıyor

Yapılan bu açıklamalara rağmen birçok insan, 5G’den koruduğunu iddia eden ürünlere yönelmeye devam ediyor. ANVS’nin tespit ettiği bu ürünler arasında ‘enerji zırhı’ olarak nitelendirilen uyku maskesi, bileklik ve kolye gibi ürünler yer aldı. Bunun yanı sıra, Magnetix Wellness markalı çocuklar için tasarlanmış bir bilekliğin de radyoaktif olduğu bulundu ve çocuklara yönelik risklerin ciddiyeti vurgulandı.

ANVS yetkilileri, yaptıkları açıklamada ürünlerin tam listesinin internet sitelerinde bulunduğunu ifade etti ve şunları aktardı: “ANVS’nin belirttiği ve Hollanda’da bulunan bu ürünlerin satışı yasaktır. Bu yüzden satışların derhal durdurulması, bu konuda müşterilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.”

Daha önce de ortaya atılan benzer ‘komplo teorileri’ bu tarz sahte vaatler sunan ürünlerin yayılmasını sağlamıştı. 2020 yılının mayıs ayında Birleşik Krallık’ta bulunan yetkililer, 5G’den koruma sağladığı iddia edilen £339 değerindeki bir USB belleğin satışını durdurmuştu. Yaşanan bu tarz olaylar sebebiyle de birçok uzman, insanların 5G hakkındaki yanlış yönlendirmelere ve iddialara inanmaması gerektiğinin altını çizerek bu tarz ürünlerin satın alınmaması gerektiğini vurgulamaya başladı.