Boeing CEO’su Görevden Alındı

Geçtiğimiz yıl düşen Boeing 737’ler, Max-8 serisi uçakların uçuşunun yasaklanmasına neden olmuştu. İki ölümlü kazanın ardından başlatılan araştırmaların sonucunda firmanın CEO’su Dennes Muilenburg görevden alındı.

Geçtiğimiz yıl Boeing 737 Max-8 modeli iki uçağın karıştığı ölümlü kazaların ardından firmanın bu modelleri dünya çapında yere indirilmiş ve uçuşlara çıkması engellenmişti. Firma o günden beri havayolu firmalarının güvenini kazanmaya ve uçaklarını yeniden uçabilir hale getirmeye çalışıyor.

Bir yıldır süren inceleme ve araştırmaların sonucunda şirket CEO’su Dennes Muilenburg’un görevden alınmasına karar verildi. Yapılan açıklamada “Yönetim Kurulu; düzenleyici kurumlar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlarla ilişkileri onarmaya çalışırken şirkete duyulan güvenin tekrar tesis edilmesi için yönetimde değişiklik yapılması gerektiğine karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Yeni CEO 13 Ocak’ta işbaşı yapıyor

Firmanın hisseleri mart ayından bu yana %20’nin üzerinde değer kaybetti. Kararın ardından erken işlemlerde firma hisseleri %2 değer kazandı ve 335,24 dolara tırmandı. Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun da yeni CEO kolutuğunda oturacak kişi olarak açıklandı. Calhoun 13 Ocak’ta görev başı yapacak.

737 MAX’lerin hangarlara çekilmiş olması, 2015 yılından beri şirketin CEO’luk görevini üstlenen ve firmada 34 yıldır çalışan Muilenburg’un karşılaştığı en büyük kriz olarak gösteriliyor. Şirket bu ay yaptığı açıklamada serinin üretimine ara verileceğini söylemişti.

Şirketin geçiş sürecinde CFO Greg Smith, CEO görevlerini de üstlenecek. Yönetim Kurulu Başkanı olarak icrada görevi olmayan kurul üyesi Lawrence Kellner görev yapacak.

Ne olmuştu?

Boeing’e Ait 737 MAX-8 modeli uçaklardan ikisi geçtiğimiz yıl düşmüştü. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düşen Etiyopya Havayolları uçağı 157, Endonezya’da düşen Lion Air’e ait uçaksa 189 kişiye mezar olmuştu.

Bu vakaların ardından sorunun uçakta olduğu ortaya çıkmıştı. Uçuş izinleri peşpeşe iptal edilen uçaklar hangarlara çekilmişti. Boeing’in en çok satan modellerinden olan bu uçaklar havayolu firmalarını büyük zarara uğratmıştı.