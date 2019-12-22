Boeing Starliner Uzay Aracı, Dünyaya Güvenle İndi

Boeing’in, astronotları uçurmak için inşa ettiği ilk Starliner uzay aracı, 22 Aralık Pazar günü, erken bir açılışta Dünya’ya döndü. Bir zamanlama hatası nedeniyle kısa fakat tarihi bir test uçuşundan sonra New Mexico’ya güvenli bir şekilde indi.

Mürettebatsız Starliner, New Mexico’daki White Sands Uzay Limanı’nın seri çölüne TSİ 03.58’de indi. ABD tarihinde, topraklarına kara temelli bir dokunuş yapan ilk mürettebat özellikli uzay kapsülü olarak iniş yaptı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Houston’daki Mission Control ve NASA uçuş kontrolörlerine verdiği demeçte konuya ilişkin “Bugün, inişi izlemek güzel bir şeydi” ifadelerini kullandı.

Starliner, Dünya’ya geri döndüğünde, iniş sahasında yerel saat TSİ 03.58’di. Uzay aracı, inişini altı hava yastığı ile gerçekleştirdi. Bu inişte araç, 30 km/sa hızla karaya ulaştı. NASA ve Boeing, kızılötesi kameralar kullanarak uzay aracını yerden ve havadan izledi.

Starliner’ın görevi

Starliner, başlangıçta sekiz gününü yörüngede geçirecek, Uluslararası Uzay İstasyonuna otomatik bilgiler gönderecekti. Sonra da Dünya’ya geri dönecekti ancak lansman sırasında yapılan bir görev hatası, Starliner’ın amaçlanan yörüngesine ulaşmasını ve uzay istasyonuna devam etmesini engelledi.

Starliner, Dünya’nın yaklaşık 250 kilometre yüksekliğinde, 33 kez bilgi yollayarak görevini yerine getirdi.

SpaceX de işin içinde

Starliner, NASA tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden ve astronotlar içinde taşımak için seçilen iki ticari uzay aracından (diğeri SpaceX’in Crew Dragon isimli aracı) biridir.

NASA, 2014 yılında Ticari Mürettebat Programı ortakları olarak Boeing ve SpaceX’i seçti. Bu sözleşme kapsamında Boeing 4,2 milyar dolar, SpaceX 2,6 milyar dolar ücreti NASA’ya ödedi. Her şirket de araçlarının mürettebatsız test uçuşlarını gerçekleştirdi. (SpaceX’in Crew Dragon isimli aracı, bu yılın mart ayında uzay istasyonuna uçtu.) 2020 yılında ise astronotların Starliner ile birlikte uçması bekleniyor.