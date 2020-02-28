NASA, Starliner'ın Test Sonuçlarını Açıklayacak

NASA ve Boeing, Starliner çalışmaları kapsamında önümüzdeki cuma günü bir telekonferans düzenleyecek. Telekonferansta uzay ajansının Starliner'ın Yörünge Uçuş Testi'ndeki sonuçlarını paylaşması bekleniyor.

NASA ve Boeing, önümüzdeki cuma günü Türkiye saatiyle 19.00'da ortak bir telekonferans düzenleyecek. Telekonferansın konusu, geçen aralık ayında NASA'nın Boeing'in Starliner aracıyla yaptığı Yörünge Uçuş Testi'nde keşfedilen ilk sonuçların değerlendirilmesi olacak.

Telekonferansın katılımcıları arasında; NASA İnsan Araştırmaları ve Operasyon Müdürlüğü Yöneticisi Douglas Loverro, Boeing Uzay ve Fırlatma Başkan Yardımcısı Jim Chilton, NASA Ticari Mürettebat Programı Müdürü Kathy Lueders ve Boeing CST-100 Starliner Programı Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı John Mulholland yer alıyor.

ISS'nin ticari potansiyelinin artırılması planlanıyor:

NASA geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini duyurmuştu. NASA'dan yapılan açıklamada, modülün inşası için merkezi Houston'da bulunan ABD'li uzay donanımları üreticisi Axiom Space şirketinin seçildiği duyurulmuştu. Açıklamada, Axiom Space'in üreteceği modülün ISS'nin cephesindeki güverteye ekleneceği ve tamamen özel şirketlerin kullanımına ayrılacağı belirtilmişti. Modülün ISS'nin ticari potansiyelini artırmayı amaçladığı vurgulanıyor.

NASA'nın Ticari Mürettebat Geliştirme Programı, 2010 yılında ISS'ye dört kişilik bir uzay aracı göndermek, ekibin 180 gün orada kalmasını sağlamak ve kişileri yeryüzüne geri getirmek amacıyla başlatıldı. NASA'nın program için açtığı para ödüllü yarışmanın son aşamasının galipleri arasında yer alan SpaceX'in Dragon modelinin Falcon 9 roketi ile gönderilmesi, Boeing'in CST-100 Starliner modeli ve Sierra Nevada'nın Dream Chaser modelinin Atlas V roketi ile gönderilmesi planlanıyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor. NASA, 1980'lerde programı tek başına yapmayı planladı ancak bütçe kesintileri yüzünden program 1993'te uluslararası hâle getirildi.

Telekonferansın takip etmek için buradan ulaşabileceğiniz siteye gidebilirsiniz.