Webtekno olarak 5. kez aday gösterildiğimiz ve bu yıl 7. kez düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nden yeni bir haber geldi. Yılın öne çıkan platformlarının ödüllendirileceği bu tören, gelen açıklamaya göre Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Sektörün öne çıkan platformlarını ödüllendiren birçok kurum ve kuruluş olsa da Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri, prestijiyle diğer ödüllerden ayrılıyor. 2019 yılında 7. kez düzenlenecek olan bu ödül törenin de biz de Webtekno olarak 5. kez aday gösterilmiş durumdayız. Birçok kategoride halk oylamasıyla öne çıkanların belirlendiği Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bu sene 22 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek.

'Yılın En İyi İçerik Sitesi' başlığı altında aday gösterildiğimiz bu ödüllerde bilindiği gibi oylama süreci 6 Aralık'ta tamamlandı. Bu oylamanın ardından hazırlıklar sürdü ve gece hakkında detaylar da netleşmeye başladı. Bu akşam Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, törenin canlı yayınlanacağı duyuruldu.

Boğaziçi Bilişim Ödülleri, canlı olarak izlenebilecek:

Resmi hesaptan yapılan paylaşıma "22 Aralık Pazar akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de Yunus Günçe’nin sunuculuğunda gerçekleşecek ödül törenimizde bilişimin ENleri ödülleriyle buluşurken, tüm program yayinda.tv farkıyla ekranlarınızda olacak" notu düşüldü. Bu paylaşımla birlikte gecenin sunucusunun Yunus Günçe olacağı da belli oldu.

Siz değerli takipçilerimizin karşısına gururla çıkacağımız bu etkinliğin 22 Aralık 2019'da Türkiye saati ile 20.00'da başlayacağını hatırlatalım. Ayrıca etkinliği buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz YouTube sayfasından ya da buraya tıklayıp gidebileceğiniz Twitch sayfasından izleyebilirsiniz. Geceye dair detaylardan haberdar olmak için sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın.