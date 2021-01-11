Yurtiçi ve Yurt dışından alanında uzman pek çok ismin katılım göstereceği Boğaziçi Biotech Conference, 15-17 Ocak tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Nöromekanik görüntüleme, biyoinformatik, sağlıkta yapay zeka, 3 boyutlu biyoyazıcı teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, biyogirişimcilik, protein mühendisliği ve biyolojinin teknoloji ile buluştuğu nice heyecan verici konu başlığı; Boğaziçi Biotech Conference etkinliğinde ele alınacak.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü ve Bilim Kulübü iş birliği ile 15, 16, 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek Boğaziçi Biotech Conference, Türkiye'den ve yurt dışından 20'den fazla konuşmacıya ve katılımcılarına sunduğu sanal stant alanıyla sektörden topluluklara, şirketlere, girişimlere ev sahipliği yapacak.

Konuşmalar, workshoplar ve sanal stant alanlarından oluşacak Boğaziçi Biotech Conference hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için bounbiotech.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edileceğini de belirtelim.