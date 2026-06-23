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ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

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ChatgPT'ye yakında gelecek yeni ses modeli GPT Bidi 1 gün yüzüne çıktı.

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ChatGPT son dönemde sadece mesajlaştığınız bir yapay zekâ olmaktan çıkıp, hayatınızı kolaylaştıracak bir "süper uygulamaya" dönüşüyor.

Bu dönüşümün yapı taşlarından olacak yeni bir model ise kod adı sızdırılan yeni ses modeli GPT Bidi 1 olacak gibi görünüyor.

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İçerikten Görseller

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!
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Aynı anda hem dinliyor hem konuşuyor

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Peki nedir bu "Bidi"? Açılımı "bidirectional" yani çift yönlü iletişim. Mevcut sesli asistanlarla konuşurken araya girdiğimizde ya sözünüzü keserler ya da siz durduğunuzda ne diyeceklerini şaşırırlar. Bidi 1 ise insani bir refleksle, siz konuşurken durakladığınızda araya girmek yerine tatlı bir "tamam" veya "hı-hı" diyerek sizi dinlediğini belli ediyor. Sözünüzü asla kesmiyor.

Üstelik inanılmaz derecede esnek. Örneğin ona birden ona kadar saymasını söylerken yarıda kesip "Şimdi geriye doğru say!" derseniz, hiç afallamadan anında yeni komuta uyum sağlıyor.

Hafıza sorununa da elveda

Mevcut sesli ChatGPT modelinin en büyük dertlerinden biri, sohbet uzadığında konunun başını unutmasıydı. Bidi 1 bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor ve upuzun sohbetlerin bile başını ve sonunu birbirine bağlıyor.

OpenAI, gelecekte yapay zekâ ile iletişimimizin yazarak değil, tamamen konuşarak olacağına inanıyor. Bidi 1 de bu vizyonun en büyük kanıtı. Seçildiğinde ses balonu sarı renge dönen bu yeni model, şimdiden bazı şanslı kullanıcılara test için sunulmaya başlandı bile. Tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik belirsiz.

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