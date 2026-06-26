Google, Gemini'ı âdeta bir öğretmen yapan "Study Notebooks" özelliğini duyurdu. Öğrencilerin ders çalışırken işini çok kolaylaştıracak.

Google’ın Gemini yapay zekâ aracı, son zamanlarda gelen güncellemeler ile kendini iyice geliştirmiş ve piyasadaki en iyi modellerden biri hâline gelmişti. Gemini’ı özellikle öğrenciler de sık sık kullanıyordu. Şimdi ise Google’dan Gemini ile ilgili özellikle öğrencileri yakından ilgilendiren bir duyuru geldi.

Google’ın Gemini’a eklediği “Study Notebooks”, yani “Çalışma Defterleri”, öğrencilerin işini çok kolaylaştıracak birden fazla özellik içeriyor. Bu özellikler, çok daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimini öğrencilerle buluşturacak ve öğrenme sürecinde yaşadıkları birçok sorunu çözecek.

Ders çalışırken nereden başlayacağınızı bilmemeye son

Yeni özellik sayesinde öğrenciler, başlangıçta Gemini’a ders programlarını, notlarını, okuma materyallerini yükleyebilecek. Daha sonra Gemini akademik bir temel oluşturmak için özel sınav oluşturacak. Bu sınavın ardından da o kişinin güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilecek ve ona göre ilerleyecek.

Böylece ders çalışırken nereden başlayacağınızı bilmeme sorunu tamamen ortadan kalkacak. Çünkü Gemini, yaptığı test ile sizin ne durumda olduğunuzu anlayacak ve en doğru yerden başlamanızı sağlayacak. Temel bilgi düzeyinizi öğrendikten sonra eksikliklerinizi giderecek kısa ve öz dersler hazırlayacak. Her derste yüklediğiniz materyallere dayalı sizi test eden alıştırmalar da olacak. Çalışırken istediğiniz zaman durup Gemini’a aklınıza takılan konular hakkında soru sorabileceksiniz.

Bunun yanı sıra öğrenme durumunuzu gerçek zamanlı olarak takip etmeyi sağlayan tamamen kişiselleştirilmiş, beceri tabanlı bir ilerleme panosu da olacak. Ayrıca dünya çapında bilinen sınavlara yönelik çalışmalar da yer alacağı belirtilmiş. Gemini’ın Study Notebooks özelliği dünya çapında tüm dillerde kullanıma sunulmaya başladı. Herkese gelmesi biraz zaman alabilir.