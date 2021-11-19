'Management Study with Executives' 19 Kasım'da Başlıyor

Türkiye'nin en köklü öğrenci kulüplerinden Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından düzenlene Management Study with Executives (MSE), 19 Kasım'da başlıyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler de başladı. Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen bu etkinliklerden biri de, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO)'nün düzenlediği Management Study with Executives (MSE).

Bu sene 11. kez düzenlenen MSE, bu sene hibrit olarak düzenleniyor. 19 Kasım tarihinde başlayacak olan etkinlik, 21 Kasım tarihinde son bulacak. Öğrencileri profesyonel yaşam ile tanıştırarak sektörlerinde lider şirketlerin üst düzey yöneticileri ile bir araya getirecek olan MSE, pek çok etkinlik ile oldukça verimli bir üç gün sunacak.

Etkinlik herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek:

Yöneticilerin hayatlarındaki dönüm noktalarını anlattığı “Liderlik Seminerleri’’, sektörün önde gelen şirketlerin çalışmalarını ve güncel konumlarını birinci ağızdan dinleme fırsatı yakalayacağınız ‘’Şirket Sunumları’’, şirketlerin açtıkları standlar sayesinde aklınızda kalan soruları sorabileceğiniz “Networking Break”, analitik ve hızlı düşünme becerilerinizi geliştirebileceğiniz “Ödüllü Case Study ve Workshoplar”, çekilişler ve çok daha fazlası 19-20-21 Kasım’da katılımcıları bekliyor olacak. Katılımcılara etkinlik sonrası sertifika verilecek.

Siz de MSE'ye katılarak bu fırsatı deneyimlemek isterseniz buraya tıklayarak etkinlik hakkında detaylara göz atabilir; dilerseniz biletinizi alarak etkinliğe katılabilirsiniz.