ABD'de El Dezenfektanı İçen 3 Kişi Öldü, 1 Kişi Kör Oldu

Dünya genelinde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’de el dezenfektanı içen 3 kişi metanol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Ayrıca 1 kişi kör oldu ve 3 kişi de yoğun bakıma alındı.

Bu sene başında dünya genelinde yayılmaya başlayan koronavirüs halen durdurulabilmiş değil. Dünya genelinde 188 ülke ve bölgede görülen virüs, 9,9 milyondan fazla kişiye bulaşırken 498 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyada bu salgından en çok etkilenen ülke ise ABD. Ülkede 2,5 milyondan fazla koronavirüs vakası ortaya çıktı ve buna bağlı olarak 125 bin kişi hayatını kaybetti. Ayrıca ABD için işlerin pek de iyi gitmediğini söylemek gerekiyor. ABD’de 26 Haziran tarihinde 45 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi ve rekor kırıldı.

El dezenfektanı içen 3 kişi hayatını kaybetti

COVID-19 salgınına sebep olan koronavirüsün yayılmasını önlemek için uzmanlar tarafından çeşitli önerilerde bulunuluyor. Bu önerilerden bir tanesi de el dezenfektanı kullanmak. Ancak salgının en sert seyrettiği ülke olan ABD’de el dezenfektanını “yanlış kullanan” 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kör oldu ve 3 kişi de yoğun bakıma alındı.

ABD’nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen 3 kişi, yaşadığı metanol zehirlenmesi sonrası hayatını kaybetti. Eyalet Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada aynı sebepten 3 kişinin yoğun bakımda olduğu ve 1 kişinin de kör olduğu açıklandı.

New Mexico Sağlık Bakanı Kathy Kunkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar” ifadelerini kullandı.

Olaylı çıkışları ve tepkileriyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında düzenlediği bir basın toplantısında, dezenfektanın vücuda enjekte edilip edilemeyeceğini sormuştu. Trump, kendisine gelen tepkiler sonrasında ise bunun muhabirlere yönelik kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.