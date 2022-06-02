Dolar Kazanmak İçin Borsaya Nasıl Yatırım Yapılır? - 2022

Dünyanın en değerli şirketlerinin yer aldığı borsalara yatırım yapmak için artık binlerce TL paranızın olmasına her işlemde yüksek komisyonlar ödemenize gerek yok. Bu yazıda SPK lisanslı olan Midas uygulamasıyla borsaya nasıl yatırım yapılır, parça hisse nasıl alınır sorularına yanıt veriyoruz.

“Borsaya nasıl yatırım yapılır?” sorusuna çoğu zaman karmaşık cevaplar alınırdı. 90’lar veya 2000’lerin başında yaşayanlar için borsada yatırım yapmak, hararetli bir şekilde konuşan bir takım insanların telefonla karşıdaki kişiye “şu hisseyi al” dediği “tuhaf ve esrarengiz bir dünya” anlamına geliyordu

Günümüzde dünyanın büyük oranda dijitalleşmesi sayesinde borsada yatırım yapmak bir telefon uygulamasını indirmek kadar kolaylaştı. Bugün itibarıyla Türkiye’de borsaya yatırım yapmak isteyenler, bankaların uygulamalarındaki yatırım bölümlerinden veya “SPK onaylı” aracı kurumların uygulamaları üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki borsalara kolaylıkla yatırım yapabiliyorlar.

Borsada yatırım yapmak neden önemli?

Pandemi ile birlikte tüm dünyada etkisini hissettiren ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte şiddetini artıran enflasyon baskısı, özellikle Türkiye’deki birçok insanın alım gücünün yanı sıra var olan varlıklarının da azalmasına yol açtı. Ekonomik ve toplumsal açıdan böylesine zor günlerde, insanların enflasyona rağmen alım güçlerini koruyabilecekleri ve enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilecekleri yatırım araçları bulunuyor. Borsada yatırım yapmak ise bu araçların veya fırsatların başında geliyor.

Artık dünyada birçok insan, özellikle Amerika ve Avrupa’da, enflasyona rağmen getiri sağlayabilmek ve alım güçlerini koruyabilmek için borsada şirketlerin hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yapmaya çalışıyor. Son araştırmalar, Amerikalıların %58'inin hisse senedi sahibi olduğunu gösteriyor. Örneğin; bundan 5 yıl-önce Microsoft’un hissesini alan Amerikalı ortalama bir yatırımcı, dolar bazında, bugün itibarıyla %280 getiri sağlamış gözüküyor. Peki, kur riski de düşünüldüğünde, Türkiye’den hisse senetlerine yatırım yaparak dolarla para kazanmak mümkün mü? Evet, mümkün.

Dolarla para kazanmak için Amerikan Borsaları: NASDAQ ve NYSE

Türkiye’deki birçok yatırımcı, portföyündeki riski dağıtmak, kur riskini azaltmak, yurt dışındaki fırsatları değerlendirmek ve aynı zamanda dolarla para kazanmak için Amerikan borsalarından hisse senedi alıyor. Dünyanın en büyük iki borsası olan NYSE ve Nasdaq başta olmak üzere Amerika’da birçok borsa bulunuyor. Teknolojiden sanayiye, perakendecilikten sağlık sektörüne gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren büyük şirketler ise çoğunlukla bu iki borsada işlem görüyor.

Bu borsalarda işlem gören şirketlerin (Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, Walmart vs.) birçoğu gelir açısından dünyanın en büyük şirketleri olmasından dolayı dünya genelindeki yatırımcılar ve fon şirketleri genellikle Amerikan borsalarında yatırım yapmayı tercih ediyor. Peki, Türkiye’den de bu borsalara doğrudan yatırım yapmak mümkün mü?

Türkiye'den ABD borsalarına nasıl yatırım yapılır?

ABD borsalarına Türkiye üzerinden doğrudan yatırım yapmak artık çok daha kolay. İster bankalar üzerinden isterseniz de aracı kurumlar üzerinden Amerikan borsalarına doğrudan yatırım yapabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken birkaç konu bulunuyor:

Seçeceğiniz banka veya aracı kurum, düzenli olarak denetlenen ve belli regülasyonlar çerçevesinde hareket eden bir finansal kuruluş olmak zorundadır.

Seçeceğiniz kurum, yüksek komisyon ücretlerine sahip olmamalıdır. Düşük komisyon ücretlerine sahip bir kurumla anlaştığınız takdirde yüksek komisyon için ayırdığınız parayı da hisse senetlerine yatırabilirsiniz.

Seçeceğin kurumun uygulaması, basit, pratik ve sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır.

Amerikan borsalarına Midas ile kolayca yatırım yapabilirsiniz!

Bu kriterler söz konusu olduğunda şu an için Amerikan borsalarına doğrudan yatırım yapmaya imkan tanıyan en avantajlı kurumlarında başında Midas geliyor. Peki, Midas’ı diğerler aracı kurumlardan ayıran noktalar neler?

Midas, Türkiye’deki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen ve denetlenen bir aracı kurumdur. Tıpkı bankalarda olduğu gibi, düzenli olarak denetlenen ve belli regülasyonlar çerçevesinde hareket eden bir finansal kuruluştur. Ayrıca Midas'la yatırım yaptığınız tüm hisseler, tamamen sizin adınıza yazılır ve saklanır. Yatırımlar, SEC'in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) yetkilendirdiği takas ve saklama kuruluşu tarafından güvence altında saklanır.

Midas, hisse alım ve satımın 25 dolarlara varan yüksek komisyon oranlarının aksine alım ve satımlara 1,5 dolarlık cüzi bir komisyon ücreti alıyor. İster bir şirketin 1 adet isterseniz de 1000 adet hissesini alın veya satın, fark etmez, ödeyeceğiniz toplam ücret 1,5 doların üzerine çıkmıyor.

Midas, hem App Store hem de Play Store’dan rahatlıkla indirebileceğiniz uygulaması ile Amerikan borsalarına dakikalar içerisinde yatırım yapmanıza kolay ve pratik şekilde imkan sağlıyor. Özellikle yatırıma yeni başlayanlar, sezgisel tasarım sayesinde hisse senedi alım ve satımlarını kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Midas’ın en büyük avantajlarından biri de “parça hisse” özelliği ile fiyatı 3.000 dolarlara varan hisseleri parçalı olarak almaya imkan tanımasıdır. Örneğin; şu an fiyatı 2.300 dolar olan Amazon hissesine yatırım yapabilmek için 2.300 dolara sahip olmanız gerekmiyor, isterseniz 10 dolarla da Amazon gibi dünya devlerine istediğiniz miktarda yatırım yapabilirsiniz .

Midas mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Sonuç: Siz değil, paranız sizin için çalışsın

Bir gün emekli olabilmek için bankada yeter miktarda birikiminiz olsun istersiniz ancak kolayca fark edemeseniz de, emeklilik hayalinizin yalnızca çok çalışarak gerçekleşemeyeceğidir. Sadece erken birikim yapmaya başlamanız değil, aynı zamanda birikimlerinizi akıllıca gerçekleştirmeniz gerekir. Aksi takdirde, kendiniz ve sevdikleriniz için en verimli olduğunuz yıllar hızlıca geride kalabilir.

Bu yüzden finansal okuryazarlık konusunda kendinizi geliştirerek birikimlerinizi borsadaki şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak enflasyona karşı koruyabilir, hatta enflasyon üstü getiri sağlayarak erken emeklilik hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, bırakın paranız sizin için çalışsın, siz değil. Eğer birikimlerinizi enflasyona karşı korumak ve kur riskini bertaraf ederek dolarla para kazanmak istiyorsanız Midas veya diğer aracı kurumlar üzerinden kolaylıkla Amerikan borsalarına yatırım yapabilirsiniz.

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