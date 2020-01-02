Bosch, Otonom Araçlar İçin LiDAR Sensörleri Geliştiriyor

Bosch, otonom araçlarda kullanılmak üzere LiDAR sensörleri geliştirdiğini açıkladı. Alman marka, düşük bir maliyetle üretmeyi planladığı sensörlerin otonom sürüş sistemlerinin daha yaygın bir şekilde benimsenmesine yardımcı olacağına umuyor.

Geçtiğimiz günlerde elektrikli bisiklet sürücüleri için geliştirdiği Head-Up Display (HUD) destekli akıllı gözlükleri ile karşımıza çıkan Bosch, gözünü yenilikçi teknolojilere dikmiş durumda. Stuttgart merkezli elektronik ve mühendislik firması, otonom araçlarda kullanılması için LiDAR sensörleri geliştirdiğini duyurdu.

Şirket, sensörleri tüm otonom sürüş modlarına uyacak şekilde tasarladığını söylüyor. Lazer tabanlı LiDAR sistemleri, otomobilin çevresinde olan her şeyi algılayabiliyor. Sürücülere yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı bir 3D harita sunan sistem, araçların optimum güvenlikle özerk olarak yol almasını sağlamak için radar ve kameralarla birlikte çalışıyor.

Bosch, otonom teknolojilerin yaygınlaşmasını istiyor

Bosch, LiDAR sensörleri üzerinde çalışan tek şirket değil, ancak büyük tedarikçilerden bir tanesi. Alman şirket, üretim maliyetlerini vadettiği gibi düşük tutabilirse, yarı otonom ve tamamen otonom otomobillerin daha uygun fiyatlı olmasına yardımcı olabilir.

LiDAR endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olan Luminar, geçen yıl 1.000 dolardan daha ucuza mal olduğu söylenen bir LiDAR sistemi tanıtmıştı. Google’ın otonom araç girişimi Waymo ise geçtiğimiz yıl LiDAR sensörleri satmaya başlayacağını ve muhtemelen her birinin 5.000 dolardan daha az bir fiyatla piyasaya çıkacağını söyledi.

Hem Luminar hem de Waymo’nun sensörleri, son birkaç yılda 75.000 dolara mal olan diğer LiDAR sensörlerinden önemli ölçüde daha ucuz. Bosch'un kendi sensörlerini ne zaman satmaya başlayacağı veya sensörlerin ne kadara mal olacağı belli değil. Her halükarda piyasadaki rekabetin artması, sensör fiyatlarının daha da düşmesini sağlayacaktır. Bosch, kısa bir süre önce otonom kamera teknolojisinde yapay zeka kullandığını açıklamıştı.