Bosch, akıllı gözlüklerde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni teknolojisi "Light Drive"ı duyurdu. CES 2020 etkinliklerinde tanıtılacak olan teknoloji, akıllı gözlük sektörüne büyük yenilikler kazandıracak. Bosch, Light Drive teknolojisini kullanan akıllı gözlüklerin 2021 yılında piyasada olacağını söylüyor.

Akıllı ürünler, her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Teknoloji üreticileri, farklı özelliklere sahip olan akıllı ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyorlar ve bu ürünler çoğu zaman tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaya odaklanıyor. Şimdi de dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Bosch, yeni bir akıllı gözlük teknolojisini tüketicilerin beğenisine sundu.

Bugüne dek pek çok akıllı gözlük modeli üretildi. Ancak bu akıllı gözlükler, kimi zaman yeterli batarya kapasitesini sağlayamıyor kimi zaman da istenilen ergonomik yapıda olmuyorlardı. Ancak Bosch, "Light Drive" isimli yeni teknolojisiyle akıllı gözlüklerin bir gün boyunca rahatlıkla kullanılabileceğini iddia ediyor.

Bosch'un Light Drive teknolojisi, pek çok açıdan rakiplerine fark atıyor. Bosch'a göre Light Drive, dünyanın ilk gün boyu kullanılabilecek şeffaf akıllı gözlüğüne hayat verecek. Benzer ürünlere oranla yüzde 30 küçük olan Light Drive, bu özelliğiyle de dünyanın en küçüğü olmayı başarıyor. Tüm bunlara ek olarak sadece 10 gram ağırlığındaki Light Drive, dünyanın en hafif çiplerinden bir tanesi olarak da karşımıza çıkıyor.

Bir modül olan Light Drive, şeffaf bir akıllı gözlüğü güneş altında bile kullanılabilir hale getiriyor. Pek çok özelliği bünyesinde barındıran Light Drive, kullanıldığı akıllı gözlüklerle tüketicilerin yaşamlarını ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor. Bosch'a göre Light Drive, tüketiciler için gözlük camına çeşitli mesajlar yansıtabiliyor ve kullanıcılar, bu mesajların kontrolünü gerçekleştirebiliyorlar.

Light Drive teknolojisinin özellikleri bunlarla sınırlı değil. Bu sistemin kullanıldığı akıllı gözlüklerde takvim, aramalar, hatırlatıcılar, navigasyon ve hatta üçüncü taraf mesajlaşma uygulamaları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırılabiliyor. Bosch, bu teknoloji sayesinde tüketicilerin, özellikle de araç kullanımı sırasında rahat edeceklerini söylüyor.

Almanya merkezli teknoloji devi, akıllı saatlerde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni teknolojisini 7 Ocak'ta başlayacak olan CES 2020 etkinlikleri kapsamında tüketicilerle buluşturacak. Light Drive teknolojisine sahip olan akıllı gözlükler ise 2021 yılında tüketicilerin hizmetine sunulmuş olacak. Bakalım Bosch, Light Drive teknolojisi ile istediği başarıyı yakalayabilecek mi.