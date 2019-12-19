Dünyanın en büyük elektronik ve mühendislik şirketlerinden biri olan Alman menşeili Bosch, elektrikli bisiklet sürücülerine fütüristik bir kafa üstü ekranı sağlayan akıllı gözlüklerini tanıttı.

Bosch, daha çok bir beyaz eşya markası olarak bilinse de, aynı zamanda dünyanın en iyi elektrikli bisiklet üreticilerinden biri. Son dönemde giderek büyüyen bu pazara düzenli olarak yeni modeller sunan Alman devi, gelişmiş e-bisiklet motoru ve batarya sistemi ile kullanıcılara bambaşka bir deneyim yaşatıyor.

Stuttgart merkezli şirket, bu kez e-bisiklet sürücülerine özel olarak geliştirdiği akıllı gözlükleri ile karşımıza çıktı. Bosch Smartglasses Light Drive adı verilen gözlük, e-bisiklet sürücülerine daha önce sahip olmadıkları pek çok imkan sunuyor.

Akıllı gözlük, son dönemde pek çok arabada gördüğümüz Head-Up Display (HUD) yani kafa üstü ekran teknolojisi ile geliyor. Bosch’un paylaştığı tanıtım videosunda, e-bisiklet sürücüsünün SmartGlasses Light Drive HUD sistemi ile GPS talimatlarını adım adım takip ettiğini görüyoruz. Yönler, e-bisiklet sürücüsü her dönüşe yaklaştığında güncelleniyor.

Bosch'un akıllı gözlüğü, sürücülere haritada hangi yöne gideceklerini gösteriyor:

E-bisiklet sürücüsü daha sonra bir markete giriyor. HUD'da alışveriş listesini gören sürücü, gözlüklere iki kez dokunarak listedeki ürünleri ekleyip çıkarabiliyor. Sadece 10 gram ağırlığında olan SmartGlasses Light Drive, oldukça ergonomik bir tasarıma sahip.

Bosch’un akıllı gözlüğü, akıllara Google Glass’ın yaşadığı fiyaskoyu getiriyor. Elbette bu, Alman markanın da Google ile aynı kaderi yaşayacağı anlamına gelmiyor. Bosch yıllardır e-bisiklet ekranları geliştiriyor ve akıllı gözlük de bu sürecin nihai evrimi gibi görünüyor.

Bununla birlikte araba veya e-bisiklet sürerken yoldaki tehlikelere karşı daha dikkatli olmak için kafa üstü ekran göstergelerini yan tarafta tutmak daha doğru bir yöntem olabilir. Bosch’un HUD teknoloji ise sürücünün tam merkezinde yer alıyor.

Fakat SmartGlasses Light Drive’ın henüz geliştirilme aşamasında olan bir akıllı gözlük sistemi olduğunu hatırlatmak fayda var. Ayrıca Alman markanın yayınladığı tanıtım reklamı yalnıca 30 saniye. Yani buradan ürüne dair derin anlamlar çıkarmak pek de mümkün değil. Önümüzdeki yıl Bosch’un akıllı gözlüğüne dair daha detaylı bilgilere ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.

Bosch SmartGlasses Light Drive için paylaşılan tanıtım videosu: