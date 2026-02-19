En popüler kulaklık üreticilerinden olan Bose, Samsung ve Sennheiser kulaklıklarında zehirli kimyasallar bulunduğu tespit edildi.

Dünyanın önde gelen ses teknolojisi markaları olan Bose, Samsung ve Sennheiser’ın kulaklık modellerinde sağlığa zararlı kimyasallar bulunduğu ortaya çıktı.

Yeni bir laboratuvar araştırması, test edilen 81 farklı kulaklık modelinin tamamında toksik maddeler tespit edildiğini açıkladı.

81 modelde zararlı kimyasal tespit edildi

Orta Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü ToxFREE LIFE for All projesi kapsamında hem kulak üstü hem kulak içi modeller analiz edildi. Sonuçlara göre:

Örneklerin %98’inde BPA (Bisfenol A) bulundu.

%75’inden fazlasında BPS (Bisfenol S) tespit edildi.

Ayrıca ftalatlar, klorlu parafinler ve çeşitli alev geciktiriciler de belirlendi.

Bu maddeler hormon sistemini bozma, üreme sağlığına zarar verme, kanser riski ve nörogelişimsel sorunlarla ilişkilendiriliyor.

Günlük kullanım, riski artırabilir

Uzmanlara göre kulaklıklar artık yalnızca bir aksesuar değil. İşte, sporda ve günlük yaşamda saatlerce kullanılan vazgeçilmez ürünler. Özellikle egzersiz sırasında oluşan ısı ve ter, plastik içindeki kimyasalların cilde geçişini hızlandırabiliyor.

Endokrin bozucu olarak bilinen BPA gibi maddeler, vücuttaki doğal hormonları taklit ederek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tek bir üründen alınan doz düşük olsa bile uzmanlar “kokteyl etkisi” uyarısında bulunuyor. Günlük hayatta farklı kaynaklardan sürekli maruz kalınan düşük dozlar zamanla birikerek risk oluşturabiliyor.

Araştırmada adı geçen büyük markalar henüz resmî bir açıklama yapmadı. Tüketici sağlığı savunucuları ise elektronik ürünlerde kullanılan malzemelerin yeterince şeffaf şekilde açıklanmamasını “piyasa genelinde bir şeffaflık sorunu” olarak değerlendiriyor.