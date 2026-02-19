Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Bose, Samsung ve Sennheiser Kulaklıklarında Zehirli Kimyasallar Bulunduğu Tespit Edildi

En popüler kulaklık üreticilerinden olan Bose, Samsung ve Sennheiser kulaklıklarında zehirli kimyasallar bulunduğu tespit edildi.

Bose, Samsung ve Sennheiser Kulaklıklarında Zehirli Kimyasallar Bulunduğu Tespit Edildi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın önde gelen ses teknolojisi markaları olan Bose, Samsung ve Sennheiser’ın kulaklık modellerinde sağlığa zararlı kimyasallar bulunduğu ortaya çıktı.

Yeni bir laboratuvar araştırması, test edilen 81 farklı kulaklık modelinin tamamında toksik maddeler tespit edildiğini açıkladı.

81 modelde zararlı kimyasal tespit edildi

2

Orta Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü ToxFREE LIFE for All projesi kapsamında hem kulak üstü hem kulak içi modeller analiz edildi. Sonuçlara göre:

  • Örneklerin %98’inde BPA (Bisfenol A) bulundu.
  • %75’inden fazlasında BPS (Bisfenol S) tespit edildi.
  • Ayrıca ftalatlar, klorlu parafinler ve çeşitli alev geciktiriciler de belirlendi.

Bu maddeler hormon sistemini bozma, üreme sağlığına zarar verme, kanser riski ve nörogelişimsel sorunlarla ilişkilendiriliyor.

Günlük kullanım, riski artırabilir

3

Uzmanlara göre kulaklıklar artık yalnızca bir aksesuar değil. İşte, sporda ve günlük yaşamda saatlerce kullanılan vazgeçilmez ürünler. Özellikle egzersiz sırasında oluşan ısı ve ter, plastik içindeki kimyasalların cilde geçişini hızlandırabiliyor.

Endokrin bozucu olarak bilinen BPA gibi maddeler, vücuttaki doğal hormonları taklit ederek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tek bir üründen alınan doz düşük olsa bile uzmanlar “kokteyl etkisi” uyarısında bulunuyor. Günlük hayatta farklı kaynaklardan sürekli maruz kalınan düşük dozlar zamanla birikerek risk oluşturabiliyor.

Araştırmada adı geçen büyük markalar henüz resmî bir açıklama yapmadı. Tüketici sağlığı savunucuları ise elektronik ürünlerde kullanılan malzemelerin yeterince şeffaf şekilde açıklanmamasını “piyasa genelinde bir şeffaflık sorunu” olarak değerlendiriyor.

Apple Üç Yeni Yapay Zekâ Destekli Giyilebilir Cihaz Üzerinde Çalışıyor (Üçü de Birbirinden İddialı) Apple Üç Yeni Yapay Zekâ Destekli Giyilebilir Cihaz Üzerinde Çalışıyor (Üçü de Birbirinden İddialı)
Sony, AirPods Pro 3'e Rakip Olacak Harika Özelliklere Sahip Kulaklığı WF-1000XM6'yı Tanıttı Sony, AirPods Pro 3'e Rakip Olacak Harika Özelliklere Sahip Kulaklığı WF-1000XM6'yı Tanıttı
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com