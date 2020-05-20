Robotların yalnızca insanların işini çalacağını düşünüyorsanız, bu haberimizden sonra fikriniz değişebilir. Boston Dynamics'in dört ayaklı robot köpeği Spot, bir koyun sürüsüne, belirli bir alan boyunca otlamasını sağlamak için tıpkı çoban köpeği gibi rehberlik edebiliyor.

Japon teknoloji devi SoftBank çatısı altında faaliyet gösteren Massachusetts merkezli mühendislik ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics, tuhaf ancak bir o kadar etkileyici robot ailesi ile haberlerimize sık sık konu oluyor. Özellikle, dört ayaklı elektrikli bir robot olan Spot, artık dünya çapında bir fenomene dönüşmüş durumda.

Geçtiğimiz haftalarda, Singapur'daki insanlara sosyal mesafe kuralını hatırlattığı videosu ile gündeme gelen Spot, bu kez de çobanlık becerilerileri ile karşımıza çıktı. Robotik yazılım şirketi Rocos, robot köpeğin Yeni Zelanda kırlarında otlayan bir koyun sürüsünü güttüğü videosunu paylaştı.

Robot köpek Spot, olağanüstü esnekliği sayesinde neredeyse her arazide kullanılabiliyor

Tıpkı bir çoban köpeği gibi, koyunları belli bir alanda otlamaları için yönlendiren Spot, herhangi bir insan gözetimine ihtiyaç duymuyor. Olağanüstü bir esnekliğe ve manevra kabiliyetine sahip olduğu için kayalık arazide rahat bir şekilde gezebilen robot köpek, aynı zamanda üstün navigasyon yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

Kafa bölümünde bulunan kızılötesi 3D kamera sayesinde etrafındaki nesneleri algılayabilen Spot, gerçek zamanlı haritalama teknolojileri ve gelişmiş sensörler kullanarak gideceği en doğru yolu rahatlıkla bulabiliyor.

3D kamera ile etrafındaki nesneleri algılayabilen Spot, yönünü bulmak için gerçek zamanlı haritalama teknolojileri kullanıyor

Rocos, videoda bir grup Spot robotunu uzaktan kontrol edebilecek bilgisayarlı bir sistem oluşturmayı planladığını belirtiyor. Bu, robotların birbirinden bağımsız çalışmasını sağlayacak ve bu da büyük çiftliklerde çalışan insanların zamandan tasarruf etmelerine imkan tanıyacak.

Boston Dynamics'in hayvanlardan esinlenerek yaptığı en özel robotlardan biri olan Spot, bizleri bekleyen robotik geleceğe dair etkileyici bir projeksiyon sunuyor. Yakın gelecekte arama-kurtarma, şehir içi güvenlik, inşaat, askeriye ve ulaşım dahil pek çok alanda kullanılması planlanan robot köpek, Eylül 2019’da ilk sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Başlangıç aşamasında 100 adet üretilen Spot’un ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu ise henüz açıklanmış değil.

Robot köpek Spot’un çobanlık meziyetlerini konuşturduğu video