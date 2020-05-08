Singapur'dan Robot Köpekli Sosyal Mesafe Uyarısı (Video)

Singapur hükümeti, Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot isimli bir robot köpeği, ülkenin kalabalık parklarından birinde serbest bıraktı. Spot, parkta gördüğü insanları sosyal mesafenin korunması için uyardı.

Koronavirüsten korunmanın bir numaralı kuralı, sosyal mesafenin korunması. Yani sevdiğimiz insanlarla da hiç tanımadığımız insanlarla da aramıza belirli bir mesafe koymamız gerekiyor.

Özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafenin korunması çok daha kritik bir önem arz ediyor çünkü hiç tanımadığınız bir kişi, yanınızdan geçerken kolaylıkla virüsü size de bulaştırabilir. Bunun için maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı son derece önemli.

Koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerden bir tanesi de Singapur. Bugüne kadar 21 bin 707 vakanın görüldüğü ülkede alınan sıkı tedbirler ve yapılan müdahaleler, salgının kolaylıkla kontrol altına alınmasını sağladı. Ülke, bugüne kadar sadece 20 vatandaşını salgın nedeniyle kaybetti. Şimdiyse Singapur yerel basınından gelen haberler, Singapur hükümetinin sosyal mesafeye vurgu yapmak için uyguladığı ilginç bir yöntemi ortaya koyuyor.

Robot teknolojileri üzerine önemli işler yapan Boston Dynamics, zaman zaman haberlerimize konu oluyor. Ancak bu kez Boston Dynamics değil, ürettiği bir robot olan Spot gündeme geldi. Singapur hükümeti, Spot isimli bir robot köpeği, ülkedeki kalabalık yerlerden birisi olan Bishan-Ang Mo Kio Parkı'nda serbest bıraktı.

Singapur'da bir parkta insanları uyaran Spot

Spot, fazlasıyla gelişmiş bir robot köpek. Neredeyse her yerinde sensör bulunan Spot, üzerindeki hoparlör sayesinde konuşma(!) yeteneğine sahip. Spot'un bu özelliğinden faydalanmak isteyen Singapur'daki yetkililer, robot köpeği parka bırakarak insanları sosyal mesafenin korunması konusunda uyardılar.

Aslına bakacak olursak koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde de robot teknolojilerinden faydalanılmıştı. Örneğin bir seferinde polis drone'u, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden çatıdaki gençleri drone ile uyarmıştı. Başka bir olayda ise Sultanahmet Meydanı'nda kullanılan bir drone, insanları evlerinde kalmaları konusunda uyarmıştı.

Spot'un sosyal mesafe uyarısı yaptığı anlar