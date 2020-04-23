Boston Dynamics’in Robotu, Uzaktan Tedavi İçin Çözüm Oldu

Boston Dynamics tarafından geliştirilen ‘Spot’ isimli robot, üzerine bir iPad ve telsiz konularak uzaktan tedavi yöntemi için yeni çözüm oldu. Robot, ileride daha birçok alanda kullanılabilir olacak şekilde modifiye edilebilir.

2019’un aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı ve yaşamı resmen durma noktasına getirdi. Virüse karşı herkese bir görev düşüyorken sorumluluğun ve baskının büyük çoğunluğu sağlık görevlilerinin üstünde.

Elbette dünya böyle bir dönemdeyken birçok teknoloji şirketi de hem koronavirüsü durdurabilmek hem de sağlık görevlilerine yardımcı olabilmek için yeni yollar aramaya başladı. Bu şirketlerden biri olan Boston Dynamics, her robotu gibi bir zamanlar tekmelenen robotlarından birini sağlık görevlileri için çok kullanışlı bir hâle getirdi.

Boston Dynamics'in robotu, sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağladı:

Geçtiğimiz iki hafta boyunca Boston Dynamics’in ‘Spot’ isimli robotu, ABD’nin Boston kentindeki Brigham and Women’s Hastanesi’nin koridorlarında dolaşır oldu. Şirketin Spot robotu, uzaktan tedavi yöntemleri için geliştirilmemiş olsa da Boston Dynamics, salgın sonrasında mecburen böyle bir alana eğilim gösterdi.

Boston Dynamics tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, geçtiğimiz mart ayının başından beri hastanelerden talep alıyordu. Hastaneler, Boston Dynamics’e teknolojilerini uzaktan tedavi yöntemlerine entegre etmeleri için talepte bulunuyordu. Sonuç olarak yukarıda gördüğümüz robot ortaya çıkmış oldu. Peki nedir bu robot? Gelin, Boston Dynamics’in açıklamasına kulak verelim:

“Kaydettiğimiz gelişmeler ve önemli kişisel koruyucu ekipmanların kıtlığına bağlı olarak geçtiğimiz birkaç haftayı, Spot robotumuzla bir mobil robot çözümü geliştirmek için hastane gereksinimlerini daha iyi anlamaya çalışarak geçirdik. Sonuç, triyaj çadırları ve otoparklar gibi ortamlarda salgınla mücadele eden ön cephedeki personeli desteklemek için o bölgeye yerleştirilebilen bacaklı bir robot oldu.”

Fotoğraflardan da görülebileceği üzere Spot’ın üzerine bir iPad ve iki yönlü bir telsiz konulmuş durumda. Robot, şu anda telekonferans ile işlev görüyor. Böylece hastalarını kontrol etmek isteyen doktorlar, kendilerini aşırı bulaşıcı virüs riskine atmadan kontrollerini gerçekleştiriyorlar.

Tüm bunların yanında şirket, robotlarını hastanın ateşini, solunum hızını, nabzını ve oksijen doygunluğunu ölçebilecek aletlerle de donatmak için çalıştığını açıkladı. Bunların yanı sıra Boston Dynamics’in Spot robotu, ileride virüsü yok etmek için kullanılan UV ışınlarıyla da donatılabilir.