Tüketici sektörünün önemli şirketlerinden Boyner, uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Başta farklı isme sahip olan ve gelişerek Boyner ismini alan köklü markanın başarı hikâyesine birlikte bakacağız.

Tek tek mağaza gezmeden, aradığımız birçok markayı içinde bulabildiğimiz Boyner; perakende sektöründeki önemli markalardan biri.

Bundan 43 yıl önce, 1981 senesinde faaliyete başlayarak hayatımıza girdi ve günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor. Peki bu noktaya ulaşana kadar nasıl yollardan geçti ve başarı elde etti?

“Çarşı” ismiyle kurulmuştu.

Boyner Ailesi’nden Osman Boyner’in öncülüğünde ortaya çıkan Boyner Holding’in ilk şirketi 1952 senesinde kurulan Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş idi. 1980’lerde ise Boyner ortaya çıktı.

Boyner’in ismi başta “Çarşı”ydı ve İstanbul Bakırköy’de açılmıştı. Daha sonra Kızılay’da (Ankara) ve Sultanhamam’da (İstanbul) iki yeni mağaza daha açıldı. 1991 senesinde ise Çarşı’ya yepyeni bir soluk geldi. 7000 metrekarelik yeni bir mağaza açtılar.

İstanul’daki “Çarşı Maslak Mağazası”nda erkek, kadın ve çocuk bölümlerinin yanı sıra spor giyim, ev, ayakkabı gibi apayrı bölümler de yer alıyordu. Türkiye için böyle bir mağazacılık anlayışı o dönemde tekti.

Gitgide büyümeye başladı.

1998 senesinde, üst üste 4 mağaza açıldı. Bunlar; Çarşı Beylikdüzü, Çarşı Şaşkınbakkal, Çarşı İçerenköy Carrefour ve Çarşı Adana’ydı. Sınırlarını gittikçe genişletiyordu. Büyüme, 2002-2003 yıllarında da devam etti.

İstanbul odaklı olmaktan çıkıp Konya, Diyarbakır, Trabzon, Denizli ve Mersin gibi şehirlerde de yeni mağazalar açtı. Evet, bu dönemlerde adı hâlâ Çarşı’ydı ve henüz Boyner olmamıştı ancak popüler bir mağaza hâline gelmişti.

Bir değişim programına girdi.

2004 yılına gelindiğinde artık epey bilinen bir marka olan Çarşı, değişim programı kapsamında ismini “Boyner” olarak güncelledi ve kategorilerini biraz daha genişletti. Artık kozmetik, ev tekstili gibi konsept mağazaları (Boyner Evde, Boyner Sports) vardı.

2013 senesinde, sektördeki diğer bir köklü isim olan YKM’nin tüm hissesini ve marka haklarını satın aldı. Gücüne güç katarak ilerlemeye devam etti. En önemli özelliklerinden biri; farklı beklentileri olan müşterileri tek bir mağazada toplayabilmekti.

Günümüzde yeni nesil mağazacılığın önemli markalarından.

İşte Boyner bu şekilde, daha önce yapılmamış bir şeyi Türkiye'ye getirerek tüm tüketicileri tek bir mağazada toplamayı başardı. Şu anda Türkiye’deki 40 farklı ilde 110 mağazaya, en az 250 bin metrekarelik satış alanına, minimum 600 marka seçeneğine ve 12 kategoriye sahip.

Boyner’in kendi aktarımına göre mağazaları 120 milyonun, online satışları ise 500 milyonun üstünde trafik alıyor. Boyner Grup olarak değerlendirildiğinde ise 6 grup şirketi, 250’nin üstünde mağazayı, 8 binin üstünde çalışanı barındırıyor.

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