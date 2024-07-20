Bazılarımızın mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Tefal’in ortaya çıkış hikâyesi, 1950’lerde sıradan bir mühendisin eşinin aklına soktuğu fikre dayanıyor. İşte Tefal’in başarı öyküsü…

Tefal markası ortaya çıkmadan önce teflon, Mühendis Marc Grégoire tarafından çok başka bir amaç için kullanılıyordu: Balık oltaları!

Daha sonra eşinin aklına soktuğu fikirle, günümüzde hâlâ en çok tercih edilen markalardan biri olan Tefal ortaya çıktı. Hikâyesine daha yakından bakalım.

Sıradan bir Fransız mühendis olan Marc Grégoire, 1950’lerde teflon ile tanıştı.

Bu maddeyi, balık oltalarında kullanmaya karar verdi. Geliştirdiği yöntem sayesinde teflon, alüminyuma yapışmıyordu ve oltalar karışmıyordu. Bu yöntem, eşi Colette Grégoire’in dikkatini çekti.

Colette, bu malzemeyi tavaları kaplamak için kullanmasını, böylece yemeklerin tavaya yapışmasıyla mücadele etmeye gerek kalmayacağını söyledi. Eşinin bu isteğini hayata geçiren Marc Grégoire, yöntemin ne kadar etkili olduğunu gördü. Hem yemekler yapışmıyor hem de kolayca temizlenebiliyordu. 1954 senesinde yapışmaz tava/teflon tava patentini aldı.

1955 senesinde üretime geçtiler.

Çift, yapışmaz tavaları satmaya başladı. Marc, küçük bir atölyede onları üretiyor Colette ise sokakta satıyordu. Tam bir iş birliğiydi. Fransız şefler bile tavalardan almaya başlamıştı. 1956 senesinde Marc ile Colette, Tefal şirketini kurdu. Tefal, teflon ve alüminyum kelimelerinin birleşiminden geliyordu.

Yalnızca 2 seneden, 1 milyondan fazla teflon tava sattılar. Dünyanın her yerinde, ister evde yemek yapanların ister restoranlardaki aşçıların ve şeflerin günlük yaşamlarında devrim yaratacak bir ürün doğmuş oldu.

Buluş yalnızca yemek yapmayı kolaylaştırmakla kalmadı aynı zamanda fazla yağ ihtiyacını azaltarak daha sağlıklı yemeklerin önünü açmış oldu. Günümüzde teflonun zararlarına dair de bilgiye sahibiz, bu yüzden herhangi bir çizik olduğunda kullanmamakta fayda var.

Diğer başarı hikâyeleri: