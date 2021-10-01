8 - 12 Kasım tarihleri arasında Zorlu PSM'de davetlilerini ağırlayacak Brand Week Istanbul'un bu sene odaklanacağı tema "21. Yüzyılda İnsan Olmak" olarak açıklandı.

EMEA bölgesinin en büyük marka ve iş dünyası festivali olan Brand Week Istanbul, bu sene 8 - 12 Kasım tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek. Türkiye ve dünyada başarılı liderlerin hem sahnede hem de dijitalde konuşmacı olarak katılacağı bu büyük etkinlikte, "21. Yüzyılda İnsan Olmak" teması işlenecek. Herkesin üzerine düşünüp kafa yoracağı bu tema üzerinden ekonomi, toplum, sanat ve teknolojide yeni çağım paradigmaları, yaratıcı isimlerle birlikte keşfedilecek.

Brand Week Istanbul'da bizleri neler bekliyor?

Zorlu PSM'de düzenlenecek Brand Week Istanbul'un gündeminde yaratıcı endüstrileri, iletişim dünyası ve teknolojiye öncülük edenlerin odağındaki güncel meseleler bulunacak. Günümüzün girişimcileri, ekonomiye yön verenler, zihni sihir tasarımcılar ve yaratıcı dünyanın bileşenleri bu önemli etkinlik sayesinde yarının dünyasına bir adım daha yaklaşacak.

Türkiye'den ve dünyadan ünlü isimler konuşmacı olarak yer alacak

Brand Week Istanbul'da; sanat, spor, medya, teknoloji ve kültür alanlarında ilham veren birbirinden değerli konuşmacılar yer alıyor. Konuşmacılar arasında Wikipedia'nın kurucu ortaklarından Jimmy Wales, yazar ve besteci Zülfü Livaneli, sosyolog & filozof ve yazar Prof. Renata Salecl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mastercard CMO'su Raja Rajamannar, akademisyen ve yazar André Aciman gibi isimler yer alıyor.

Brand Week Istanbul'a nasıl katılabilirsiniz?

8 - 12 Kasım tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek Brand WeekIİstanbul'a ister fiziksel bir katılımcı olarak isterseniz de online olarak katılabilirsiniz. Fiziksel katılım olan standart katılıma ait bir bilet aldığınızda aynı zamanda online olarak da etkinliği görüntüleyebilirken, çok daha uygun fiyatlı olan Öğrenci katılımı sayesinde tüm etkinliği online olarak da takip edebilirsiniz.

Eğer sizler de Brand Week Istanbul'la ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz. İş dünyasının en ünlü festivallerinden biri olan Brand Week Istanbul'a bilet almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.