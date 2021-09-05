Brezilya'da 12 Milyon Doz Sinovac'ın Kullanımı Durduruldu

Brezilya'da Sinovac ile ortak çalışan bir biyomedikal merkezde üretilen 12 milyon doz aşının 'üretim izni olmadığı' gerekçesi ile toplatıldığı bilgisi paylaşıldı. Tesise getirilen 90 günlük yasak süresince üretim süreçleri incelenecek ve üretime uygunluk kontrol edilecek.

Çinli Sinovac şirketi, geçtiğimiz aylarda farklı ülkelere aşı üretebilmeleri için ruhsat verdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu ülkelerden biri de Brezilya. Bu gelişmeden birkaç ay sonra, Brezilya'nın federal sağlık düzenleyicisi Anvisa, aşı üretimi konusunda önemli bir haberle gündeme geldi.

Anvisa tarafından yapılan açıklamaya göre Sinovac ile aşıların doldurulması ve paketlenmesi konusunda anlaşması olan bir biyomedikal tesiste üretilen 12.1 milyon doz aşı ülkede kullanılmak üzere dağıtıma çıktı. Ancak tesisin üretim izni bulunmadığı için 25 partilik 12.1 milyon doz aşının kullanımı durduruldu.

Tesiste incelemeler yapılacak:

Anvisa tarafından yapılan açıklamada ''Üretim birimi denetlenmedi ve söz konusu aşının acil kullanım yetkilendirmesinde Anvisa tarafından onaylanmadı" ifadelerine yer verildi. Tesiste üretilen olan 9 milyon doz aşının daha olduğu bilgisi geldi. Gelişmeler üzerine tesise 90 günlük bir yasak getirildi. Bu yasak süresince Anvisa, tesiste üretime uygunluk konusunda incelemelerde bulunacak.

Özellikle geçtiğimiz kış salgın konusunda oldukça sıkıntılı süreçlerden geçen Brezilya'da en yoğun uygulanan aşı Sinovac. 211 milyonluk kalabalık nüfusuyla büyük bir mücadele veren Brezilya'da şimdiye kadar toplamda 199 milyon doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlanan kişi sayısı ise yaklaşık 65.6 milyon. Bu da henüz ülkede aşısı tamamlananların oranının yüzde 30'larda olduğu anlamına geliyor.

Aşılama çalışmalar devam etse de henüz yolun başında olan ülkede en son bildirilen verilere göre günlük vaka sayısı 4 Eylül'de 21.804'tü. Aynı gün koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 692 olarak bildirildi.