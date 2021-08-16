Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir karar aldığından ve bu karar doğrultusunda hem 15 yaş ve üzeri kişilere aşı hakkı tanındığından hem de iki doz Sinovac aşısı vurulup ardından da bir doz BioNTech aşısı vurulan vatandaşlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlandığından bahsetmiştik. Alınan dördüncü doz kararı, tıp dünyasını ikiye bölmüş gibi görünüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yaptığı bir açıklama ile dördüncü doza ilişkin bilgi verdi. "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullanan Bakan Koca'nın açıklamalarıyla kısmen ters düşen başka bir açıklama ise Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan geldi.
Profesör Şenol: İlk 2 Doz Sinovac Etkisiz Sayılmış Oldu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a göre alınan dördüncü doz kararı, anlamsız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Şenol'un yaptığı o açıklamalara geçelim;
- Tekrarlanan dozlar için şu anda dolaylı veriler dışında doğrudan kanıt yoktur.
- Öneride, 4.doz biontech, 3.dozdan 21 gün sonra önerilmekte yani aşılamaya sıfırdan başlanılmaktadır. 2 doz Sinovac tamamen etkisiz kabul edilmektedir ki bu konuda veri bulunmamaktadır.
- Ayrıca, İngiltere'nin 2 doz mRNA aşısı arasındaki 8-12 haftalık sürelerine ilişkin çalışma, 2 doz arasının uzatılmasının antikor oluşumunu artırdığı ve güçlendirdiğini göstermektedir. Seyahat ve dolaşım sorunu dışında dördüncü doz gerektiği anlaşılırsa da doz aralıklarının 8-12 hafta olması daha rasyonel olacaktır.
- Aşılama koruyucu tek strateji ise birinci dozlarını almış kişi sayısının artırılması daha önemlidir.
- Mevcut durumda -aşılanmamış ve tam bağışık olmayan %40-60 nüfus varken- bir grubun 5 doz aşılanması dahi onu tam korunaklı kılamayacaktır.Toplumdaki koruyucu duvarı artırmak hepimizi en çok koruyacak olan ve odaklanılması gereken stratejidir.
- En önemli notum; Annem, babam > 80 yaş, tüm koruyucu önlemleri sürdürdükleri için yeni veri oluşmadıkça dördüncü dozu yaptırmayacağım. Seyahat için gerektiğinde ve mümkün olduğunca üçüncü dozdan sonra 8-12 haftaya açarak kayıt için dördüncü dozu yaptıracağım. (Ağustos 2021. Veriler ve bilimi izleyerek görüşlerim ve önerilerim değişebilir.)