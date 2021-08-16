Sağlık Bakanlığı'nın dördüncü doz koronavirüs aşısı kararı tıp dünyasını ikiye böldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dördüncü doz ile ilişkin "seyahat" açıklaması yapsa da Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, dördüncü doz kararını Sinovac'ı etkisiz kılacağı gerekçesiyle eleştiriyor.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir karar aldığından ve bu karar doğrultusunda hem 15 yaş ve üzeri kişilere aşı hakkı tanındığından hem de iki doz Sinovac aşısı vurulup ardından da bir doz BioNTech aşısı vurulan vatandaşlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlandığından bahsetmiştik. Alınan dördüncü doz kararı, tıp dünyasını ikiye bölmüş gibi görünüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yaptığı bir açıklama ile dördüncü doza ilişkin bilgi verdi. "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullanan Bakan Koca'nın açıklamalarıyla kısmen ters düşen başka bir açıklama ise Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan geldi.

Profesör Şenol: İlk 2 Doz Sinovac Etkisiz Sayılmış Oldu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a göre alınan dördüncü doz kararı, anlamsız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Şenol'un yaptığı o açıklamalara geçelim;