İlk filmiyle ilgi çeken Captain Marvel'ın devam filmi hakkında şimdiye kadar elimizde çok fazla bilgi yoktu. Ancak bir Reddit kullanıcısı, yeni Captain Marvel filminin türü ve hikayesine dair çarpıcı iddialar ortaya attı.

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bağımsız kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel'ın yeni filmi üzerinde çalışmalar başladı. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Captain Marvel 2, Carol Danvers'ın SWORD'a dahil olduğu bir "kozmik korku" filmi olacak.

Kozmik korkunun özünde sonsuz evrenle yüzleşmekte olan insanın içinde hissettiği hiçlik duygusu yatar. Yani Captain Marvel 2, insanoğlunun varoluşun ne kadar önemsiz ve etkisiz bir parçası olduğunu işleyecek. Bu bilgi ilk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atıldı.

Reddit kullanıcısına göre Captain Marvel'ın da dahil olduğu SWORD (Duyarlı Dünya Gözlem ve Tepki Departmanı), uzaylı tehdidine karşı mücadele edecek. Bu tehdit, SWORD üssüne yumurta bırakan ve ajanları ele geçiren bir Brood olacak.

Carol Danvers ve Marvel Evreni'nin diğer kadın kahramanları, Brood'ların yayılmasını ve galaksideki etkilerini durdurmaya çalışacaklar. Bu dünya dışı varlıklar, parazit olarak yerleştikleri gezegenleri yok oluşa sürüklüyorlar. Captain Marvel ve kahraman ekibi, onları yok etmek için Brood'ların gezegenine giderek Kraliçe Brood'u öldürmek zorunda kalacaklar. Reddit kullanıcısı, Captain Marvel 2 ile ilgili paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. Şimdilik bu bilgileri söylenti olarak kabul etmekte fayda var.