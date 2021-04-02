Kripto para varlıklarına vergi gelebileceği konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, dolar alıp satarken vergi ödenmediği gibi Bitcoin'den de vergi alınmaması gerektiğini belirtti.

Son günlerde Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birini, kripto para varlıklarının vergilendirileceği konusu oluşturuyor. Hatta dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına bir tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep ettiğini de aktarmıştık.

Bakanlık, yine dün akşam saatlerinde yapmış olduğu resmi açıklama ile haberimizi doğrulamış ancak söz konusu talebin vergilendirme değil; kripto paraların "suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı" amacı ile kullanılabilmesiyle ilgili olduğunu belirtmişti.

BtcTurk CEO'su: Bitcoin'de vergi olmamalı

Kripto varlıkların vergilendirilmesiyle ilgili olarak bir açıklama da BtcTurk CEO'su Özgür Güneri’den geldi. “Türkiye'de Bitcoin para ise, dolar alıp sattığınızda vergi ödemiyorsunuz, bu koşullarda bireyler açısından Bitcoin'de vergi olmamalı” diyen BtcTurk CEO'su, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Altın alıp sattığınızda da vergi ödemiyorsunuz, dolayısıyla Bitcoin bir emtia ise yine vergisinin olmaması gerekiyor. Bu işte hiçbir vergi yok, kripto paralar bu konuda karanlıkta gibi düşünülüyor. Bu doğru değil. Biz BtcTurk'te kullanıcılarımızın birbirleri arasında yaptıkları alım satımdan KDV dahil olarak bir komisyon tahsil ediyoruz. Sonrasında devletimize KDV ödüyoruz.

BtcTurk CEO'su: İşlerin hiç kimseye hesap verilmeden karanlıkta yürüdüğü gibi bir algı yaratılıyor

Bunların dışında şirket olarak kazandığımız gelirden kurumlar vergisi ödüyoruz. BtcTurk, SPK veya BDDK gibi finansal regülasyon açısından bir regülasyona tabi olmadığı için işlerin hiç kimseye hesap verilmeden karanlıkta yürüdüğü gibi bir algı yaratılıyor. Bu kesinlikle doğru değil.

BtcTurk, Türkiye'deki kanun ve düzenlemelere uyumlu hareket eden, Türkiye'de kurulu, İstanbul'da merkezi olan, 19 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan, bugün itibariyle 750 kişinin çalıştığı bir anonim şirket.”