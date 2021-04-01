Maliye Bakanlığı, Kripto Para Düzenlemesi Haberimizi Doğrul

1 Nisan öğle saatlerinde sektörel kaynaklara dayandırarak yaptığımız haber hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi bir açıklama yaptı. Kripto para borsalarından tüm kullanıcı bilgilerinin talep edileceği birinci ağızdan doğrulanmış oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarının kullanıcı bilgileri, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borsalara gönderilen tebligat ile talep edilmiş, gelişmeyi sizlere özel haberimizde aktarmıştık. 2021 tamamlanmadan yürürlüğe girmesi beklenen Dijital Para Yasası kapsamında, kripto para alım satım işlemlerine uygulanması beklenen vergi düzenlemesi için en somut adımlardan birisi böylece atılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kısa sürede Türkiye gündemine giren gelişme hakkında bir açıklama yaptı. Açıklama metninde kripto paraların "suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı" amacı ile kullanılabildiği vurgusunu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın haberimize ilişkin açıklaması:

"Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığımıza yönelik bazı haberler ve yorumlar yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit - FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektedir. Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu sularla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."