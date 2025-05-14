BtcTurk, GameFest 2025 etkinliğini duyurdu. GameFest 2025, online elemelerle başlayacak ve açık elemelerle ilerleyecek. İstanbul’da üç günlük bir final etkinliğiyle sona erecek. BtcTurk'un oyun festivalinde VALORANT, PUBG Mobile ve CS2 gibi oyunlar yer alacak.

Türkiye’nin önde gelen kripto para platformlarından BtcTurk, bu yaz düzenleyeceği yeni oyun etkinliğini duyurdu. “BtcTurk GameFest 2025” adıyla düzenlenecek festival, çevrim içi elemelerle başlayacak ve haziran ayı sonunda İstanbul’da gerçekleşecek üç günlük bir finalle tamamlanacak.

BtcTurk GameFest 2025 kapsamında oyuncular, Ready2.gg platformu üzerinden BtcTurk GameFest Hub’ına katılarak turnuvalara dahil olabilecek. VALORANT, PUBG Mobile, eFootball, Mobile Legends: Bang Bang, Counter-Strike 2 ve Wild Rift gibi popüler yapımların yer alacağı turnuvalar, bireysel veya takım olarak oynanabilecek şekilde planlandı.

Festival 27-29 Haziran’da İstanbul’da yapılacak

BtcTurk'un oyun festivali için toplam 8 milyon TL’lik ödül havuzunun yanı sıra izleyicilere de 500 bin TL’lik ödül verilecek. Türkiye’de tanınan yayıncılar, espor sunucuları ve yorumcular da organizasyona dahil olacak. Şov maçları, deneyim alanları ve sürpriz etkinlikler ile katılımcılara farklı içerikler sunulacak.

BtcTurk GameFest 2025 büyük ödüller ve fiziksel etkinliklerle Türkiye’deki oyun ve espor takvimine yeni bir organizasyon daha eklemiş olacak. Tüm etkinlik takvimi BtcTurk GameFest ve ESA Esports’un sosyal medya hesaplarından ve Ready2.gg üzerinden duyurulacak.