Donald Trump, ABD'nin Bitcoin (BTC) rezervine sahip olmasının önünü açan yürütme emrini imzaladı. Bitcoin, artık ABD için altın ve gümüş gibi bir değer.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir gündemde olan bir kararı imzaladı. Bu karar ile Bitcoin (BTC), ABD hükûmeti için rezerv oluşturulacak bir değer hâline geldi. Yani Bitcoin, ABD için altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerle aynı sınıfta yer alacak.

Donald Trump tarafından imzalanan yürütme emri ile ABD Hazine Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, BTC satın almak için stratejiler geliştirebilecekler. Buradaki tek husus, ABD'deki vergi mükelleflerine ek maliyetler çıkarmamak olacak.

ABD hükûmeti, BTC rezervi oluşturmanın stratejik avantajlar sağlayacağını düşünüyor

Yürütme emrinde kararın nedenlerine ilişkin de açıklamalarda bulunuldu. Bu bağlamda; Bitcoin'in sabit arza sahip olduğu hatırlatılırken, ABD'nin Bitcoin rezervi oluşturacak olmasının stratejik avantajlar sağlayacağı ifade edildi. Ancak ABD hükûmetine göre Bitcoin'in, "eşsiz bir değer olarak" stratejik konumunu en üst seviyeye ulaştıracak bir politika uygulanmıyor.

Ancak bu kararın BTC fiyatına olumlu etkisinin olmadığını da belirtelim. Bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 88 bin 300 dolar seviyelerinde işlem göre BTC, son 24 saatte yüzde 4,7 düştü. Tabii bu düşüş, başta Ethereum (ETH) olmak üzere pek çok altcoin fiyatının da gerilemesine neden oldu.

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