Samsung, BTS Temalı Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+'ı Tanıttı

Samsung, geçtiğimiz haftalarda söylentilere konu olan BTS temalı yeni cihazlarını ortaya çıkardı. Güney Koreli grupla yapılan iş birliği kapsamında Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+, BTS hayranları için yeniden tasarlandı.

Geçtiğimiz haftalarda, Samsung'un Güney Koreli müzik grubu BTS ile kurduğu ortaklığın ürünü olarak Galaxy S20+'ın yeni bir versiyonunu piyasaya süreceği konuşuluyordu. Şirket, sonunda BTS temalı Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+'ı tanıttı.

BTS temalı Galaxy cihazların tasarımında BTS logosunun yanı sıra grupla özdeşleşen mor kalp de yer alıyor. Cihazlar ayrıca dekoratif çıkartmalar ve yedi fotoğraf kartı ile birlikte geliyor. BTS iş birliğiyle piyasaya sürülecek olan Galaxy S20+ ve kulaklık için hayranların sevdikleri grupla daha yakın bir bağ kurmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+, BTS A.R.M.Y için tasarlandı

BTS temalı Galaxy S20+ 5G ve Galaxy S20+, Haze Purple renkli cam-metal alaşımlı tasarıma sahip. Ayrıca BTS'den ilham alan temalar, duvar kağıtları ve hayran topluluğu platformu Weverse önyüklü olarak geliyor. Sınırlı sayıda üretilecek cihazlar, kutusundan grup üyelerinin yer aldığı dekoratif çıkartmalar ve fotoğraf kartlarıyla çıkacak. BTS temalı ürünler Avrupa'da da piyasaya sürülecek.

Özel sürüm cihazlar, 9 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak ve müzik grubunun hayran grubu BTS A.R.M.Y'nin 7. yıldönümünü kutlayacak. Galaxy S20+ 5G BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition'ı satın alanlar ücretsiz iki adet BTS posteri alacaklar. Ayrıca Galaxy Buds+'ı ön sipariş verenler, BTS temalı kablosuz şarj cihazına da sahip olacaklar.

Samsung Electronics'in Mobil İletişim Global Pazarlama Ekibi Başkan Yardımcısı Stephanie Choi, yeni ürünler hakkında, "Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Edition, müzik yoluyla sevgi ve uyum mesajları veren BTS üyeleri ve anlamlı yeniliklerle daha iyi bir gelecek yaratan Samsung arasındaki iş birliğinin bir sonucu. Dünyadaki hayranlar ve tüketiciler için bir keyif ve eğlence kaynağı olacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Güney Kore'de Samsung Galaxy S20+ 5G BTS Edition'ın fiyatı 1.155 dolar, Galaxy Buds+ BTS Edition kulaklıklarının fiyatı ise 181 dolar olarak belirlendi. Cihazların diğer pazarlardaki fiyatlandırması henüz açıklanmadı.