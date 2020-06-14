Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın Renkleri Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Note20 serisinin renk seçeneklerine dair yeni bilgiler geldi. Serinin her iki modelinin de üçer renk seçeneği ile geleceği düşünülüyor.

Samsung’un ağustos ayında tanıtacağı düşünülen Galaxy Note20 serisi hakkında, lansman dönemi yaklaştıkça arka arkaya yeni haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde serinin teknik özellikleri ve tasarımlarına dair de pek çok haber gelmişti. Gelen son bilgiler ise Galaxy Note20 Ultra’nın renklerine dair oldu.

Daha önceden ortaya çıkan bazı haberlere göre Galaxy Note20 Ultra yalnızca siyah ve bakır renklerinde gelecekti. Ancak son bilgilere göre telefon beyaz renk seçeneği ile de beğeniye sunulacak. Note20’nin olası renk seçenekleri ise siyah, gri ve bakır.

Aynı zamanda serinin iki telefonunun da tasarımlarına dair bazı bilgiler ve öngörüler var. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefon kılıflarına dayanarak, Galaxy Note20’nin kavisli değil düz bir tasarıma sahip olacağı söylenmişti. Galaxy Note20 Ultra’nın ise kavisli bir tasarımla geleceği düşünülüyor. Eğer söylentiler doğruysa, Samsung’un kavisli ekrandan düz ekrana bir geri dönüş yapmaya başladığını da artık kesin olarak söylemek mümkün çünkü yıllardır devam eden kavisli ekrana sahip amiral gemisi telefon geleneği geçen yıl değişmiş ve Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite düz ekranlar ile gelmişti. Bu da gelecekte tasarımın nasıl şekilleneceğine dair merak uyandırmıştı.

Teknik Özellikler Nelerdi?

Note serisinin yeni üyelerinin tasarım ve renk detayları kadar teknik detayları da merak konusu. Serinin her iki telefonunun da 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile geleceği biliniyor. Galaxy Note20’de Full HD çözünürlüklü ekran, Galaxy Note20 Ultra’da ise QHD yer alacağı söyleniyor. Hem Note20’nin hem de Note20 Ultra’nın 5 nm Exynos 992 yonga setine sahip olacağı ve Galaxy Note20 Ultra’nın ana kamerası için Samsung'un 108 MP sensörünü kullanacağı düşünülüyor.

Hem tasarım detaylarını hem de teknik özellikleri doğrulamak ve daha detaylı bilgilere sahip olmak için ise ağustos ayında gerçekleştirilmesi beklenen lansman etkinliğini beklemek gerekiyor. Tabii ki o gün gelene kadar pek çok sızıntının ve haberin gelmesi de muhtemel.