Fotoğrafta devasa bir çukur olarak görülen Chicxulub Krateri, aslında Dünya tarihindeki en önemli olaylardan bazılarının izlerini taşıyor! Hatta bu olay o kadar önemli ki pek çok organizmanın yok oluşuyla ve iklimlerle bile bağlantılı!

Elbette durduk yere oluşmayan bu çukur, çok fazla etkiye ve olaya yol açtı. Belki o çukur oluşmasaydı; Dünya şu an bambaşka canlıları barındıran, bambaşka iklimlere sahip, bambaşka bir yer olabilirdi.

Peki gezegenimizin “kaderini” değiştiren bu çukur ne zaman ve nasıl oluştu? Ne gibi etkileri oldu? Boyutu gerçekte ne kadar? 66 milyon yıl önceye gidip hepsinin cevabını sizin için anlattık.

İnsanlık tarihinden öncesine dair ipuçları, Xico Krateri'nde saklı.

Xico Krateri ya da diğer adıyla Chicxulub Krateri, bilinen en büyük kara üzerine çarpma kraterlerinden biri ve fosil kayıtları ile jeolojik veriler üzerinde azımsanamayacak derecede etkileri bulunuyor.

Geçmişten günümüze bilim insanları, 66 milyon yıl önce oluşan bu krateri inceleyerek gezegenimizin jeolojik ve iklimsel tarihini daha iyi anlayabiliyorlar, geçmişi aydınlatmak için daha doğru tahminlerde bulunabiliyorlar.

Uzay'dan gelen ve hâlâ hangi cisim olduğu tam olarak netleştirilemeyen bir cisim, Dünya'ya düştü.

Bilim insanlarının tahmin ettiğine göre, hemen hemen 10 kilometre çapındaki bir meteor ya da asteroit (küçük gezegen de denilen, Güneş'in etrafında hareket eden ve meteoroidlerden daha büyük, cüce gezegenlerden daha küçük olan Güneş sistemi cisimleri), yüksek bir hızla gezegenimizin atmosferine girdi ve Meksika'nın Yucatán Yarımadası'nın yakınlarında bir yere düştü.

Steroid ya da meteor, tahmin edebileceğimizden çok daha hızlı ve büyüktü. Bu nedenle atmosferdeki sürtünmeyle ısınıp patladı!

Cisim düştüğü zaman müthiş bir enerji patlaması oluştu. Bu patlama o kadar büyüktü ki hem karanın üzerindeki kayaları havaya fırlattı hem de yüzeydeki sıcaklık ve basıncın altında buharlaştı.

Atmosfere; yangın, tsunami ve toz yayıldı. Bu gaz ve tozlar, daha büyük sonuçlara yol açtı. Güneş ışığının geçişi engellendi ve Dünya soğuyarak iklim değişiklikleri meydana geldi.

Dinozorlar gibi yüzeyde yaşayan canlılar, maksimum birkaç hafta içinde yok olurken daha gizli yerlerde yaşayan veya kış uykusuna yatan memeliler hayatta kalarak dev sürüngenlerin yerini aldılar. Yani evrime yeni bir yön verildi.

İşte bu denli büyük bir etki, bahsettiğimiz çukurun oluşmasına sebep oldu.

Neredeyse tüm ekolojik sistemi çökerten, dinozorlar dahil gezegenimizdeki canlı türlerinin tahminen %75 ya da %95'ini yok eden bu patlama; ortaya 20 km derinliğinde ve 180 km çapında bir çukur açtı.

Kısacası; bilimsel, tarihsel ve evrimsel geçmişimizin rotasını değiştirdi! National Geographic’in belirttiğine göre, kraterin oluşumuna sebep olan çarpışmanın şiddeti, dünyamızdaki tüm nükleer silahların gücünden 100.000 kat daha fazla…

Patlamanın etkisiyle başka gezegenlere fırlayan kaya parçalarının bulundukları yerlerde hayatta kalıp kalmadıkları merak konusu.

Mars'ta bulunan bazı kaya parçaları

Milyarlarca yıl önce, hayat barındırma potansiyeline sahip kayaların, Mars’a ulaştığı biliniyor. Bilim insanlarının bazılarına göre, başka gezegenlerin uydularında hayat arama çalışmaları yaparken biyolojik materyalin Dünya’daki aile ağacının başka bir dalına ait olup olamayacağı da incelenmeli.

Dünya üzerinden başka gezegenlere sıçrayan organizmalar, iniş sırasında yanabilir veya yaşanmaz bir araziye düşebilir fakat bir ihtimal varsa bile araştırmaya değer görünüyor!

Son olarak; Google’a “Chicxulub Krateri” yazın ve aratın, ekranınızdan geçen bir gök taşıyla burun buruna kalacaksınız!